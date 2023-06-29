Идею более активного обмена информацией по состоянию цепочек поставок полупроводниковых компонентов американские власти предложили своим внешнеполитическим партнёрам в Азии ещё в разгар пандемии, когда наблюдался дефицит чипов, но в свете взятого на обеспечение технологического суверенитета курса союзники решили углубить контакты и по программам субсидирования национальных отраслей, как отмечает Nikkei Asian Review.
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Ориентировочно в июле правительства Евросоюза и Японии должны будут подписать соответствующее соглашение о координации усилий в сфере субсидирования полупроводниковой отрасли. Соглашения с США у них уже по отдельности существуют, осталось просто замкнуть всю экосистему. Инициатива поможет участницам избегать избыточного субсидирования отдельных направлений деятельности и оптимизировать глобальные цепочки поставок с учётом общих интересов. Напомним, если Япония пока не торопится выделять более $14 млрд на субсидирование отечественной полупроводниковой отрасли и не заглядывает далее следующего года, то в США на соответствующие нужды до 2027 года выделено $52 млрд субсидий, а Евросоюз согласовал расходы в 43 млрд евро сроком до 2030 года.