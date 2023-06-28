Возможно, февраль 2022 года многим из наших читателей запомнился совсем другими событиями, но тогда в Индии было создано совместное предприятие Foxconn и Vedanta. Глава одноимённого индийского промышленного конгломерата просто грезил запуском первого на территории страны предприятия по контрактному производству чипов, и созданное при участии тайваньской Foxconn совместное предприятие стало первым претендентом на получение целевых субсидий от индийских властей.
реклама
Как поясняет DigiTimes, на первом этапе индийские чиновники требовали от соискателей планировать выпуск в Индии чипов с нормами не грубее 28 нм, поэтому и соответствующий проект Vedanta замахнулся на эти литографические нормы. Бюджет профильного предприятия тянул на $19 млрд, индийским властям он показался слишком раздутым с учётом необходимости субсидировать до $10 млрд, в итоге Foxconn и Vedanta на днях пришлось подать вторую заявку на более разумных условиях.
С сентября прошлого года власти Индии обещают соискателям субсидий покрывать до половины расходов на строительство предприятий по выпуску чипов без оглядки на используемый техпроцесс, поэтому и Vedanta в своих мечтах опустилась до более разумных 40 нм. А генеральный директор СП вообще считает, что в Индии нужно выпускать чипы с нормами литографии в диапазоне от 90 до 55 нм. Активность Micron в продвижении своего проекта по строительству предприятия, которое займётся тестированием и упаковкой чипов памяти в Индии, заставляет Vedanta проявлять активность в согласовании собственного проекта. По данным зарубежных СМИ, компания Foxconn при этом уже задумывается либо о поиске нового партнёра в Индии, либо о самостоятельной реализации инвестиционных проектов.