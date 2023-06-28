Прежняя планка в 28 нм была обусловлена требованиями властей страны.

Возможно, февраль 2022 года многим из наших читателей запомнился совсем другими событиями, но тогда в Индии было создано совместное предприятие Foxconn и Vedanta. Глава одноимённого индийского промышленного конгломерата просто грезил запуском первого на территории страны предприятия по контрактному производству чипов, и созданное при участии тайваньской Foxconn совместное предприятие стало первым претендентом на получение целевых субсидий от индийских властей.

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Как поясняет DigiTimes, на первом этапе индийские чиновники требовали от соискателей планировать выпуск в Индии чипов с нормами не грубее 28 нм, поэтому и соответствующий проект Vedanta замахнулся на эти литографические нормы. Бюджет профильного предприятия тянул на $19 млрд, индийским властям он показался слишком раздутым с учётом необходимости субсидировать до $10 млрд, в итоге Foxconn и Vedanta на днях пришлось подать вторую заявку на более разумных условиях.

Источник изображения: AFP

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С сентября прошлого года власти Индии обещают соискателям субсидий покрывать до половины расходов на строительство предприятий по выпуску чипов без оглядки на используемый техпроцесс, поэтому и Vedanta в своих мечтах опустилась до более разумных 40 нм. А генеральный директор СП вообще считает, что в Индии нужно выпускать чипы с нормами литографии в диапазоне от 90 до 55 нм. Активность Micron в продвижении своего проекта по строительству предприятия, которое займётся тестированием и упаковкой чипов памяти в Индии, заставляет Vedanta проявлять активность в согласовании собственного проекта. По данным зарубежных СМИ, компания Foxconn при этом уже задумывается либо о поиске нового партнёра в Индии, либо о самостоятельной реализации инвестиционных проектов.