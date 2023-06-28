Возможно, подобный тезис мы услышим на этой неделе из уст руководства компании.

Ожидание квартального отчёта Micron Technology, который будет опубликован на этой неделе, было скрашено активным обсуждением вероятных новых санкций против Китая со стороны США. Если же говорить непосредственно о деятельности Micron, то аналитики в среднем рассчитывают на получение компанией выручки в размере $3,65 млрд по итогам минувшего квартала, и около $3,88 млрд по результатам текущего фискального квартала, который в календаре американского производителя в самом разгаре.

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Эксперты Raymond James считают, что агрессивное сокращение объёмов производства памяти повлечёт долгожданную стабилизацию цен на этом рынке, а во втором полугодии уже начнётся цикл восстановления, даже при условии сохранения низкого спроса на конечном рынке.

Источник изображения: Bloomberg

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Ранее представители Micron оценили вероятные потери от запрета на использование своей продукции операторами критической инфраструктуры в Китае в двузначное число процентов собственной выручки, независимые источники указывали на риски потери до четверти всей выручки компании на рынке КНР. Эксперты Raymond James убеждены, что влияние китайских санкций на бизнес Micron будет носить краткосрочный характер.