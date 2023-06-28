Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Влияние китайских санкций на выручку Micron будет краткосрочным
Возможно, подобный тезис мы услышим на этой неделе из уст руководства компании.
рекомендации
Скидки до 80% на ночной распродаже - смотри
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-15000р на 4070 Ti ASUS - цена в рублях падает
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus

Ожидание квартального отчёта Micron Technology, который будет опубликован на этой неделе, было скрашено активным обсуждением вероятных новых санкций против Китая со стороны США. Если же говорить непосредственно о деятельности Micron, то аналитики в среднем рассчитывают на получение компанией выручки в размере $3,65 млрд по итогам минувшего квартала, и около $3,88 млрд по результатам текущего фискального квартала, который в календаре американского производителя в самом разгаре.

реклама

Эксперты Raymond James считают, что агрессивное сокращение объёмов производства памяти повлечёт долгожданную стабилизацию цен на этом рынке, а во втором полугодии уже начнётся цикл восстановления, даже при условии сохранения низкого спроса на конечном рынке.

Источник изображения: Bloomberg

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
-20000р на 4080 MSI Suprim X
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
ASUS 3070 Gaming за гроши в Регарде
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
-24000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле чем при курсе 75
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Ранее представители Micron оценили вероятные потери от запрета на использование своей продукции операторами критической инфраструктуры в Китае в двузначное число процентов собственной выручки, независимые источники указывали на риски потери до четверти всей выручки компании на рынке КНР. Эксперты Raymond James убеждены, что влияние китайских санкций на бизнес Micron будет носить краткосрочный характер.

#аналитика #финансы #санкции #micron
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Акции NVIDIA и AMD начали дешеветь в ожидании новых санкций США против Китая
J.P. Morgan: восстановление рынка полупроводниковых компонентов может затянуться
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Младший брат "Кинжала": Чем будет вооружен российский истребитель пятого поколения Су-57
+
Моё мнение о будущем ЧВК Вагнер
3
Вытесняя доллар, валюта БРИКС создаст угрозу мировому лидерству США – Западные эксперты
11
БРИКС++: Запад пытается играть в "догонялки", но уже слишком поздно — американский эксперт
+
Краткое тестирование в игре Miasma Chronicles
1
На фоне СВО Дания передает Украине свои F-16 и начинает обучение пилотов ВСУ
+
Готовимся к большой летней распродаже в Steam
17
Как Пригожин Бэтменом захотел стать - моё мнение на тему "что это было"
35
Легендарные суперкары, оставшиеся в тени своих собратьев
1
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июнь)
1

Сейчас обсуждают

Иннокентий Мадагаскарский
12:38
Мне кажется, даже если он прав был хоть на все 💯Публичные извинения за то что потрепал нервы стране, мне лично было очень плохо. Классно все закончилось. Но это рас качает лодку, да Лукашенко братья ...
СМИ сообщают, что Пригожин уже находится в Минске
KillerOK
12:38
Народный олигарх, мде как всё запущено... Ты вообще в курсе, что голова не только для того, чтобы в неё жрачку запихивать, а и думать ней еще? Попробуй, а вдруг получится;)
Во время мятежа Пригожина США держали прямую связь с властями РФ
Vorvort
12:37
Самый дорогой секс с хохлонасадкой в жизни натовских инструкторов. 😂
В Краматорске под удар попали инструкторы НАТО и офицеры ВСУ, их случайно рассекретила волонтёр
Евгений Георгиевич
12:33
Димон, а ты случаем не родственник Васильевой, что в свое время с министром-табуреточником на Минобороне озолотилась? Тогда всё с тобой понятно)) хвостики вам подпалили?)) жаль, что не спалили совсем....
СМИ сообщают, что Пригожин уже находится в Минске
genji
12:31
Вы немножко шестеренками в башке пошевелите и поймите наконец, что не надо героизировать Вагнер. Они наемники и воевали там не за идею, а за деньги. И никакой стране нафиг не нужна армия под боком, ко...
Евгений Пригожин вышел на связь и ответил на ряд поступивших вопросов
Олег Ст
12:30
А отменить вообще НДС на продукты как в других странах слабо??
Магазины перестанут платить НДС за продукты с истекающим сроком годности при их бесплатной раздаче
Виктор Трескин
12:29
Это наверно Гретта Тунберг была🤣
Уборщица выключила холодильник из-за раздражающего звука и разрушила 25 лет исследований
Cyborg39rus
12:27
Я уже в ожидание злых бабулек с сахаром и шоколадкой которые пиздохают клюшкой всех кто им помешает осуществить халяву.
Магазины перестанут платить НДС за продукты с истекающим сроком годности при их бесплатной раздаче
Aleksey Aleksey
12:27
Власть всегда будет корумпированой. Пойми, не во власти дело а в человеке который ее получает. И так как 99% людей гнилые, имеем что имеем
Евгений Пригожин вышел на связь и ответил на ряд поступивших вопросов
super619
12:27
1. Выходит что хорошие отношения Пригожина с Путиным были ровно до тех пор, пока он слушался. 2. Указ подчиниться Министерству Обороны был спущен Путиным и не предполагал дискуссий. 3. Причина вероятн...
Лукашенко раскрыл все детали переговоров с Пригожиным – Путин решил «мочить» ЧВК «Вагнер»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем