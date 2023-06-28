Долгое время бравировавший отсутствием необходимости рекламировать электромобили Tesla глава компании Илон Маск (Elon Musk) в этом году признал, что заняться такой деятельностью имело бы смысл. Как сообщает Electrek, британским пользователям Сети с недавних пор стали доступны для просмотра рекламные объявления Tesla, связанные с продажей электромобилей, а в США компания сосредоточилась на продвижении своих решений в сфере солнечной энергетики.
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Соответствующая реклама Tesla вылазит в поисковой выдаче, как поясняет источник. Ранее Tesla уже запускала телевизионную рекламу на одном из важнейших для себя рынке — в Китае. Своего рода скрытой рекламой ранее являлась маркетинговая кампания, позволявшая покупателям электромобилей Tesla сэкономить на покупке новых машин через приглашение от уже существующего владельца соответствующего транспортного средства. Словом конкуренция обостряется, и теперь компании уже сложно обходиться без рекламы своей продукции.