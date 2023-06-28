А в Китае её уже крутят на телевидении.

Долгое время бравировавший отсутствием необходимости рекламировать электромобили Tesla глава компании Илон Маск (Elon Musk) в этом году признал, что заняться такой деятельностью имело бы смысл. Как сообщает Electrek, британским пользователям Сети с недавних пор стали доступны для просмотра рекламные объявления Tesla, связанные с продажей электромобилей, а в США компания сосредоточилась на продвижении своих решений в сфере солнечной энергетики.

реклама

Источник изображения: Tesla

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок ASUS 3070 Gaming за гроши в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -15000р на 4070 Ti ASUS в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке -24000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Соответствующая реклама Tesla вылазит в поисковой выдаче, как поясняет источник. Ранее Tesla уже запускала телевизионную рекламу на одном из важнейших для себя рынке — в Китае. Своего рода скрытой рекламой ранее являлась маркетинговая кампания, позволявшая покупателям электромобилей Tesla сэкономить на покупке новых машин через приглашение от уже существующего владельца соответствующего транспортного средства. Словом конкуренция обостряется, и теперь компании уже сложно обходиться без рекламы своей продукции.