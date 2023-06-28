По информации Bloomberg, представители Samsung Electronics во время недавней презентации в Сан-Хосе, штат Калифорния, в очередной раз обозначили амбициозные планы южнокорейской компании по экспансии на рынок контрактного производства чипов. Сейчас компания уже предлагает выпуск компонентов по 3-нм технологии, а к 2025 году будет освоена 2-нм технология. Сперва она будет применяться для выпуска процессоров, используемых в смартфонах, но потом сфера использования расширится.
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По сравнению с 3-нм техпроцессом, новый 2-нм техпроцесс обеспечит увеличение скорости переключения транзисторов на 12% и на четверть улучшит энергоэффективность. За период с 2021 по 2027 годы Samsung рассчитывает увеличить контрактный выпуск продукции для сторонних заказчиков в семь раз. Для достижения этой цели ко второй половине 2024 года будет введено в строй предприятие в техасском Тейлоре, а также будет расширено производство в южнокорейском Пхёнтхэке. Новые контрактные линии появятся и в Йонъине, недалеко от южнокорейской столицы.