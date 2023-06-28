Акции компании на этом фоне упали в цене на пару процентов.

В начале июля, как ожидается, дополнения к экспортным правилам США могут не только ограничить поставки в Китай любых ускорителей вычислений, но и ужесточить контроль над инвестициями американских компаний в экономику КНР. Хотя Tower Semiconductor является израильской компанией, попытка её купить со стороны Intel требует согласования с китайскими антимонопольными органами, поскольку эта сделка способна существенно повлиять на китайский рынок.

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Источник изображения: Tower Semiconductor

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Сделка до сих пор не одобрена, и крайний срок согласования приходится на 15 августа. Если США введут новые санкции против Китая в области инвестиций, то китайские власти просто могут заблокировать сделку Intel с Tower Semiconductor в качестве ответа на такие действия политического оппонента. Случиться это может уже в начале июля, поэтому перспектив заключения данной сделки становится всё меньше.