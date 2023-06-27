Представителям издания Electrek удалось побывать на ездовой презентации электрического пикапа Chevrolet Silverado EV, который в США будет предлагаться по цене около $78 000 в исполнении для корпоративных парков, но за эти деньги предложит феноменальный для машин такого класса запас хода в 720 км, который будет сочетаться с массой 3,8 тонны. Последний показатель понятным образом «портит» наличие тяговой батареи ёмкостью более 200 кВт‧ч, которая с некоторыми изменениями заимствована у Hummer EV.
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Лишь к концу года появится более скромная комплектация с запасом хода 560 км, но и она будет стоить около $73 000. Рядовым же клиентам имеет смысл готовить для покупки машин ограниченной серии RST First Edition по $105 000 и запасаться терпением до конца этого года. Только такая машина предложит продемонстрированную в момент анонса пикапа складную заднюю стенку кабины, которая позволяет перевозить длинномеры, а ещё именно этот вариант машины получит возможность подруливать задними колёсами.
«Рабочий» вариант пикапа щедро снабжён розетками для подключения внешнего электрооборудования совокупной мощностью до 10 кВт, причём для снабжения целого дома предусмотрена отдельная розетка на 30 А и 7,2 кВт, а ещё пикап снабжается переходником для зарядки другого электромобиля от собственной тяговой батареи, хотя и предельная передаваемая мощность при этом ограничивается 6 кВт.