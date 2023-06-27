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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Электрический пикап Chevrolet Silverado EV предложил запас хода 720 км и тяговую батарею на 200 кВт‧ч
При цене около $78 000 — такая вот роскошь по-американски для корпоративных парков.
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Представителям издания Electrek удалось побывать на ездовой презентации электрического пикапа Chevrolet Silverado EV, который в США будет предлагаться по цене около $78 000 в исполнении для корпоративных парков, но за эти деньги предложит феноменальный для машин такого класса запас хода в 720 км, который будет сочетаться с массой 3,8 тонны. Последний показатель понятным образом «портит» наличие тяговой батареи ёмкостью более 200 кВт‧ч, которая с некоторыми изменениями заимствована у Hummer EV.

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Источник изображения: Electrek

Лишь к концу года появится более скромная комплектация с запасом хода 560 км, но и она будет стоить около $73 000. Рядовым же клиентам имеет смысл готовить для покупки машин ограниченной серии RST First Edition по $105 000 и запасаться терпением до конца этого года. Только такая машина предложит продемонстрированную в момент анонса пикапа складную заднюю стенку кабины, которая позволяет перевозить длинномеры, а ещё именно этот вариант машины получит возможность подруливать задними колёсами.

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«Рабочий» вариант пикапа щедро снабжён розетками для подключения внешнего электрооборудования совокупной мощностью до 10 кВт, причём для снабжения целого дома предусмотрена отдельная розетка на 30 А и 7,2 кВт, а ещё пикап снабжается переходником для зарядки другого электромобиля от собственной тяговой батареи, хотя и предельная передаваемая мощность при этом ограничивается 6 кВт.

#электромобили #general motors #электрический пикап #hummer ev #chevrolet
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