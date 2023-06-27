Южнокорейский энтузиаст Safedisk добрался до не совсем обычного сочетания компонентов: центрального процессоры Intel Xeon W7 2495X, который приспособлен для разгона, а также материнской платы ASUS Pro WS W790E-SAGE SE, которая может похвастать аналогичным свойством. Естественно, на центральном процессоре был установлен резервуар для жидкого азота, что и позволило поднять его тактовую частоту до 5416 МГц при номинальном значении 2500 МГц.
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В указанном режиме активность сохраняли 24 ядра и 24 потока, а тест y-cruncher Pi-1b был пройден за 9,065 секунды.
Этот результат является лучшим среди моделей процессоров с 24 ядрами, и в этой категории он является одним из двух, не превышающих десяти секунд. Кстати, в абсолютном зачёте он соответствует 15-му месту, что тоже не так просто для выборки из более чем 3500 записей. В ходе эксперимента использовался инженерный образец процессора.