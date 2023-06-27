Как сообщает DigiTimes со ссылкой на свои источники в полупроводниковой отрасли, немецкая компания Infineon рассматривает возможность строительства в США предприятия по производству полупроводниковых компонентов на основе карбида кремния. При этом немецкий инвестор рассчитывает на получение субсидий со стороны властей страны, в которой расположится новое предприятие.
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Весьма вероятно, что проекту удастся заручиться финансовой поддержкой со стороны властей США, поскольку выпуск полупроводниковых компонентов на основе карбида кремния — тема весьма злободневная, порождённая развитием электромобильной промышленности. Полупроводниковые компоненты из карбида кремния способны лучше переносить высокие температуры и силу тока, которые неизбежно возникают в силовой установке электромобилей из-за стремления производителей сократить время восполнения заряда тяговых аккумуляторов.