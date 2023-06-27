По словам представителей государственного инвестиционного фонда JIC, деятельность которого контролирует японское правительство, объявленная на этой неделе национализация производителя химикатов для обработки кремниевых пластин JSR является лишь одним из этапов программы по дальнейшей консолидации активов в руках государства. По крайней мере, так можно подумать, изучив комментарии генерального директора JIC Capital информационному агентству Reuters.
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По словам руководства этого учреждённого в 2018 году правительственного фонда, в Японии есть некоторое количество компаний химической отрасли, которые выпускают одинаковую продукцию, и их можно было бы консолидировать под крылом JSR, чтобы повысить эффективность бизнеса и конкурентоспособность японской продукции на мировом рынке. О необходимости защищать такие активы от вероятной скупки инвесторами из недружественных стран в данном контексте ничего не говорится. В планы JIC входит консолидация японских компаний в химической, автомобильной промышленностях и сфере здравоохранения.