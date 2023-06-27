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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Дороговизна услуг TSMC по контрактному производству 2-нм чипов не отпугивает клиентов
Ибо особых альтернатив пока нет.
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По оценкам сторонних аналитиков, стоимость одной кремниевой пластины с 5-нм компонентами TSMC в 2020 году достигала $17 000 за штуку, и это было достаточно дорого по меркам отрасли. С тех пор цена изготовления именно 5-нм чипов должна была опуститься, но издание DigiTimes утверждает, что 2-нм техпроцесс обновит максимум цен в этой сфере — за одну пластину с 2-нм чипами TSMC будет просить до $25 000.

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Источник изображения: DigiTimes

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Как отмечается, потенциальных клиентов TSMC это всё равно не пугает, поскольку они уже начали вести переговоры по поводу производства своих чипов на мощностях этой тайваньской компании с использованием 2-нм технологии. Их имена не упоминаются, но можно предположить, что среди них точно окажется Apple, а со временем компанию ей составят AMD, NVIDIA и прочие разработчики чипов, не располагающие своими производственными мощностями.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc
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