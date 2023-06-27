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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская марка GAC разрабатывает «двухкомпонентный» летающий электромобиль
Он может перемещаться как по воздуху, так и по дорогам.
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Стартапы и китайские автопроизводители пытаются по-разному решить проблему совмещения функций летательного аппарата и электромобиля, концерн GAC, по информации Electrek, продемонстрировал своё видение транспортного средства будущего. Концепт GOVE состоит из автоматически движущейся наземной платформы с батарейным блоком между осями, а также летающей надстройки со складными консолями, на которых крепятся шесть электродвигателей с пропеллерами.

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Источник изображения: GAC Group

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Принципы работы этого транспортного средства были продемонстрированы в видеоролике, размещённом в китайских социальных сетях. Единственный пассажир не принимает участия в управлении транспортным средством ни во время движения по дороге, ни во время полёта. Ему предоставлено лишь комфортное кресло с монитором на регулируемом штативе и голосовое управление второстепенными функциями. Самодвижущаяся платформа способна сама добираться до зарядных станций и подключаться к ним для восполнения заряда хода по суше. Возможно, она же служит для подзарядки летающего модуля при их совместном нахождении. Летающий модуль по сюжету ролика осуществляет вертикальный подъём в воздух даже во время перемещения платформы по дороге. Очевидно, что в реальной жизни это можно будет сделать не всегда. Впрочем, пока это лишь концептуальная разработка, и сроки её реализации GAC вообще не упоминает даже в намёках.

#электромобили #летающие электромобили #gac
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