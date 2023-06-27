Производители электрических внедорожников с энтузиазмом бросились развивать функциональные возможности трансмиссии своих машин, и «танковый разворот» стал одной из «фишек», которые были призваны привлечь внимание к электромобилям с четырьмя тяговыми двигателями. Подруливающие задние колёса тоже удостоились внимания, ими начала оснащать свои пикапы и внедорожники корпорация General Motors, превратив «режим краба» с диагональным смещением Hummer EV в одну из рекламных особенностей машины.
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При разработке пикапа Cybertruck специалисты Tesla тоже учли данные тенденции, и если «танковый разворот» на месте приберегли для версии с четырьмя электродвигателями, то подруливающие задние колёса должны быть доступны уже покупателям машин из первой партии, которая поступит на рынок до конца текущего года. В одном из сообществ Reddit на этой неделе появился очередной видеоролик, демонстрирующий способность пикапа подруливать задними колёсами.
Ранее подобные возможности прототипы Tesla Cybertruck демонстрировали либо на открытой площадке, либо на территории цеха предприятия в Техасе, где их собирают, но теперь тест проведён в максимально приближённых к реальным условиях эксплуатации — на подземной парковке здания, где способность удобного маневрирования должна быть востребована. Возможно, задние колёса и поворачиваются на небольшой угол, но для длинной машины это важный вклад в уменьшение радиуса поворота.