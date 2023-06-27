Теперь — на подземной парковке.

Производители электрических внедорожников с энтузиазмом бросились развивать функциональные возможности трансмиссии своих машин, и «танковый разворот» стал одной из «фишек», которые были призваны привлечь внимание к электромобилям с четырьмя тяговыми двигателями. Подруливающие задние колёса тоже удостоились внимания, ими начала оснащать свои пикапы и внедорожники корпорация General Motors, превратив «режим краба» с диагональным смещением Hummer EV в одну из рекламных особенностей машины.

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При разработке пикапа Cybertruck специалисты Tesla тоже учли данные тенденции, и если «танковый разворот» на месте приберегли для версии с четырьмя электродвигателями, то подруливающие задние колёса должны быть доступны уже покупателям машин из первой партии, которая поступит на рынок до конца текущего года. В одном из сообществ Reddit на этой неделе появился очередной видеоролик, демонстрирующий способность пикапа подруливать задними колёсами.

Источник изображения: Reddit, RealPokePOP

Ранее подобные возможности прототипы Tesla Cybertruck демонстрировали либо на открытой площадке, либо на территории цеха предприятия в Техасе, где их собирают, но теперь тест проведён в максимально приближённых к реальным условиях эксплуатации — на подземной парковке здания, где способность удобного маневрирования должна быть востребована. Возможно, задние колёса и поворачиваются на небольшой угол, но для длинной машины это важный вклад в уменьшение радиуса поворота.