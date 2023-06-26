Агентство Reuters на этой неделе пояснило, как будет развиваться сотрудничество между британским производителем спорткаров Aston Martin и его технологическими партнёрами в эпоху перехода на электротягу. Соглашение с Mercedes-Benz о доступе к технологиям производства электромобилей продлено, но доля немецкого автопроизводителя в капитале Aston Martin так и останется равной 9%, а вот Lucid Motors получит за счёт новой эмиссии 3,7% акций британской компании.
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В обмен на акции и $232 млн инвестиций в денежной форме Lucid Motors поделится с Aston Martin своими технологиями производства компонентов для электромобилей. В частности, речь идёт об элементах силовой установки и тяговых аккумуляторах. Очевидно, что готовя к выходу на рынок свои первые электромобили к 2025 году, Aston Martin делает ставку сразу на нескольких технологических партнёров, включая Mercedes-Benz, Rimac и Lucid.