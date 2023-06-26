Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Переходить на электротягу марке Aston Martin помогут Lucid Motors и Mercedes-Benz
Первые плоды появятся к 2025 году.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

Агентство Reuters на этой неделе пояснило, как будет развиваться сотрудничество между британским производителем спорткаров Aston Martin и его технологическими партнёрами в эпоху перехода на электротягу. Соглашение с Mercedes-Benz о доступе к технологиям производства электромобилей продлено, но доля немецкого автопроизводителя в капитале Aston Martin так и останется равной 9%, а вот Lucid Motors получит за счёт новой эмиссии 3,7% акций британской компании.

реклама

Источник изображения: Lucid Motors

рекомендации
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
-50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

В обмен на акции и $232 млн инвестиций в денежной форме Lucid Motors поделится с Aston Martin своими технологиями производства компонентов для электромобилей. В частности, речь идёт об элементах силовой установки и тяговых аккумуляторах. Очевидно, что готовя к выходу на рынок свои первые электромобили к 2025 году, Aston Martin делает ставку сразу на нескольких технологических партнёров, включая Mercedes-Benz, Rimac и Lucid.

#электромобили #mercedes-benz #lucid motors #aston martin
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Volkswagen рассчитывает продавать электромобили за 25 000 евро с прибылью
Infiniti во второй половине десятилетия начнёт заманивать покупателей электромобилей свежим дизайном
Южнокорейские производители зарядных станций готовы поддержать распространение разъёма типа NACS компании Tesla
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 самых популярных телевизоров в российской рознице – что купить, и как сэкономить летом 2023г
11
Как оказалось, собрать мощный игровой компьютер для 4К@60 fps можно всего за 110 000 рублей
9
Обзор игрового ноутбука Sony VAIO 2006 года на Windows Vista с RAID0 в 2023 году + тесты в 58 играх
18
Почему красный Марс иногда окрашивается в зелёный цвет
10
Мои впечатления от игры Rage. Часть 1
19
Смутное время: государственный переворот в Российской Империи
12
Лучшие комбинации процессоров Ryzen 5000 и материнских плат для игровых ПК летом 2023 года
4
Лукашенко: а я сейчас вам покажу, откуда нападение готовилось
27
Чимбальбом - 6: Маргаритки, пионы, ирисы, гвоздики и прочие старые фото цветов
5
Итоги гоночного уик-энда 24-25 июня
+

Сейчас обсуждают

Vorvort
12:19
Закон - нормативный акт более низкого уровня чем Конституция.
Были ли участники "похода на Москву", сбившие вертолеты и самолет ВКС РФ, невиновны
Leo Messi
12:12
Сейчас я новую подстилку себе стилю. Оцени
Лукашенко: а я сейчас вам покажу, откуда нападение готовилось
Apsheronsky tchai
12:11
Зачётный шконарь. Но авторитету должны были ещё подогнать ведро чифиря и двух педерастов.
Лукашенко: а я сейчас вам покажу, откуда нападение готовилось
GPaul
12:08
У меня один единственный вопрос - накуя?!!! Что за бред... На смарте предполагается рендеринг? Тоже самое, что и безумная гонка мегапикселей и даёшь экран в 27 дюймов. Совсем ипанулись... Извините, ес...
Realme готовит смартфон с 24 ГБ оперативной памяти
Leo Messi
12:07
Скамейка была обычная, вот такая примерно, мне туда в КПЗ кровать принесли если ты не знал, я всё-таки авторитет.
Лукашенко: а я сейчас вам покажу, откуда нападение готовилось
FelsheR-BAN100900
12:07
Да тут клуб 5600 на оверах))
Лучшие комбинации процессоров Ryzen 5000 и материнских плат для игровых ПК летом 2023 года
OgoGoLog
12:05
А кто стрелял, и главное чем с вертолётов и самолёта с РЭБ? По какой причине их сбили? А "где виновные высшие чины" ЧВК Вагнер, которые должны нести за это ответственность?
Были ли участники "похода на Москву", сбившие вертолеты и самолет ВКС РФ, невиновны
Apsheronsky tchai
12:04
Так твоя скамейка какая была? С пиками точеными или другая?
Лукашенко: а я сейчас вам покажу, откуда нападение готовилось
Алексей Пискунов
11:59
А выйдет, как всегда - унылое говно...
Бен Аффлек был замечен на съёмочной площадке Дэдпул 3
Profit
11:58
да, как бы, помогают уже: американский, польский и немецкий металлолом привозят...
Пётр Порошенко неожиданно для себя стал спонсором Армии России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем