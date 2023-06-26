Санкции не оставляют особого выбора.

Ресурс DigiTimes сообщает, что решить проблему зависимости китайской технологической отрасли от зарубежных поставщиков компонентов отчасти смогут решить местные стартапы. Например, китайская компания MetaX смогла заполучить в свои ряды некоторых специалистов с опытом работы в AMD, а потому есть шанс, что создаваемые ею ускорители вычислений для серверных систем будут в той или иной степени конкурентоспособными.

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Источник изображения: AFP

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Напомним, что в случае с востребованными сейчас на рынке ускорителями NVIDIA поставки в Китай имеют некоторые ограничения со стороны властей США по уровню производительности компонентов. Осенью прошлого года NVIDIA даже пришлось в срочном порядке выводить на китайский рынок ускорители вычислений H800 и A800, которые с запасом соответствуют требованиям регуляторов США в части производительности с точки зрения допуска на рынок Китая. Удастся ли решениям MetaX собственной разработки приблизиться к зарубежным аналогам — большой вопрос, но начало процессу импортозамещения хотя бы положено.