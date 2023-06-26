Вернувший к деятельности после многодневного молчания тайваньский ресурс DigiTimes первым делом поспешил сообщить, что южнокорейская компания Samsung Electronics пока осторожно относится к идее инвестирования в европейскую экономику, а потому не претендует на получение субсидий от местных властей.
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Компании Intel и TSMC уже выразили готовность или хотя бы заинтересованность в строительстве предприятий в Европе, причём в обоих случаях речь идёт о Германии, хотя у Intel появится предприятие по упаковке и тестированию чипов в Польше. Samsung в этом смысле пока предпочитает занимать выжидательную позицию.