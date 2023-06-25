Даже на крупных автомобильных рынках скорость распространения электромобилей во многом определяется развитостью зарядной инфраструктуры, поэтому решение GM, Ford и Rivian начать оснащение своих электромобилей разъёмами типа NACS, дающими возможность заряжаться на фирменных станциях Tesla Supercharger на территории Северной Америки, было нацелено на экономию средств, необходимых для развития собственных зарядных сетей. Унификация и консолидация происходит на всех рынках после этапа формирования множества разрозненных стандартов.
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Представители Hyundai Motor недавно тоже выразили готовность оснащать свои электромобили для рынка Северной Америки разъёмами NACS, поэтому нет ничего удивительного в солидарности с этим решением производителей зарядных станций из Южной Кореи. В частности, как поясняет издание Business Korea, компания SK signet не видит технических сложностей в переходе на использование разъёма NACS параллельно с уже применяемым CCS. Различия между стандартами не так велики, поэтому освоить использование NACS этот производитель зарядных станций сможет в сжатые сроки.
Заинтересованность SK signet данной инициативой можно объяснить тем, что у компании есть предприятие по производству зарядных станций в Техасе, которое обслуживает рынок Северной Америки. Обычно зарядные станции этой марки оснащаются кабелями для подключения двух электромобилей одновременно, поэтому в переходный период производитель будет оснащать их как старыми разъёмами CCS, так и новыми NACS. До недавних пор первые могли соседствовать с CHAdeMo.