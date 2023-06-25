Представители Intel на этой неделе рассказали о преобразованиях в бизнес-модели компании, которые будут подразумевать коммерческие взаимоотношения между подразделениями, разрабатывающими компоненты, и выпускающими их соответственно. Аналитики JR Research имеют основания утверждать, что некоторые преференции во взаимоотношениях подразделений Intel всё же сохранятся, и сторонние контрактные производители будут находиться не в тех же условиях конкуренции, что и профильное подразделение Intel.
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По словам источника, Intel будет материально стимулировать собственных разработчиков заказывать чипы в производство у своих коллег, а не на стороне. В принципе, только за счёт этого контрактное подразделение Intel сможет похвастать неплохими оборотами, которые в текущих условиях руководство компании оценивает в $20 млрд в год. Данный показатель, по мнению представителей Intel, уже достаточен сам по себе, чтобы считать компанию вторым по величине выручки контрактным производителем чипов.