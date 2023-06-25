Об этом позволяют судить слухи, распространяемые тайваньскими источниками.

На уходящей неделе, как сообщает JR Research, сошлись два информационных повода: Intel напомнила о намерениях до конца текущего года объявить имя крупного клиента на контрактном направлении в рамках техпроцесса 18A, а сделанное ранее основателем NVIDIA заявление с положительной оценкой качества неких прототипов, которые Intel уже изготавливает для его компании с использованием неких перспективных техпроцессов, заиграло новыми красками. По сути, можно было бы предположить, что новым крупным клиентом Intel в рамках техпроцесса 18A станет как раз NVIDIA. Случится это, кстати, не ранее 2025 года, если опираться на график привлечения клиентов, опубликованный представителями Intel на этой неделе.

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Источник изображения: NVIDIA

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Аналитики JR Research напоминают, что почти неделю назад тайваньское издание DigiTimes опубликовало новость о приверженности AMD и NVIDIA услугам компании TSMC в рамках 3-нм и 2-нм техпроцессов. Если учесть, что NVIDIA достаточно редко меняет техпроцесс выпуска своих флагманских чипов, то можно предположить, что даже если сотрудничество с Intel в сфере контрактного производства компонентов и состоится, то произойдёт это года через три или четыре.