На уходящей неделе, как сообщает JR Research, сошлись два информационных повода: Intel напомнила о намерениях до конца текущего года объявить имя крупного клиента на контрактном направлении в рамках техпроцесса 18A, а сделанное ранее основателем NVIDIA заявление с положительной оценкой качества неких прототипов, которые Intel уже изготавливает для его компании с использованием неких перспективных техпроцессов, заиграло новыми красками. По сути, можно было бы предположить, что новым крупным клиентом Intel в рамках техпроцесса 18A станет как раз NVIDIA. Случится это, кстати, не ранее 2025 года, если опираться на график привлечения клиентов, опубликованный представителями Intel на этой неделе.
реклама
Аналитики JR Research напоминают, что почти неделю назад тайваньское издание DigiTimes опубликовало новость о приверженности AMD и NVIDIA услугам компании TSMC в рамках 3-нм и 2-нм техпроцессов. Если учесть, что NVIDIA достаточно редко меняет техпроцесс выпуска своих флагманских чипов, то можно предположить, что даже если сотрудничество с Intel в сфере контрактного производства компонентов и состоится, то произойдёт это года через три или четыре.