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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Infiniti во второй половине десятилетия начнёт заманивать покупателей электромобилей свежим дизайном
Плохо только то, что не она одна.
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В премиальном ценовом сегменте японские электромобили сейчас отсутствуют, поскольку Toyota Motor с её маркой Lexus до сих пор настроена весьма консервативно, а включающему в себя марку Infiniti альянсу Nissan, Renault и Mitsubishi в последние годы приходилось экономить средства и проводить болезненную реструктуризацию. Как сообщает Electrek, для американских дилеров Infiniti недавно было проведено мероприятие, на котором представители марки продемонстрировали пару концептов, определяющих дизайн электромобилей Infiniti, запланированных к анонсу во второй половине этого десятилетия. К концу 2027 года в линейке Infiniti появятся два первых электромобиля, а ещё две модели составят компанию ассортименту предложений с ДВС.

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Источник изображения: Infiniti

Электрический седан, который вполне мог бы стать конкурентом Tesla Model S, явил миру обновлённый логотип Infinity, в котором традиционный символ уходящей к горизонту дороги получил ассиметричное положение — видимо, чтобы издалека не походить на логотип одного из китайских автопроизводителей, который был придуман позже японского оригинала.

Источник изображения: Infiniti

Распахивающиеся против хода движения задние двери свойственны многим концепт-карам, но на серийных машинах от них обычно отказываются ради обеспечения более высокой жёсткости кузова, которая достигается наличием средних стоек и непосредственно влияет на пассивную безопасность.

Источник изображения: Infiniti

Концепт электрического кроссовера Infiniti должен намекать на внешность будущего флагмана и преемника семейства QX, хотя традиционно крупные колёсные арки и скрадывают ощущение общих габаритов.

Источник изображения: Infiniti

Задние двери на этой модели тоже распахиваются против хода движения, но это ещё не гарантирует сохранения этой особенности в серийном исполнении.

Источник изображения: Infiniti

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Условно разделённая на две продольные части крыша демонстрирует две прозрачные секции с какой-то сетчатой структурой. Китайские автопроизводители сейчас нередко заменяют физическую шторку панорамной крыши свойством электрохромного стекла, которое теряет прозрачность за счёт электрических импульсов. Будет ли что-то подобное реализовано у Infiniti, пока сказать сложно. За счёт освежения дизайна и готовности переходить на электротягу марка рассчитывает нарастить свои ежегодные продажи в США до 100 000 штук, тогда как сейчас они более чем в два раза ниже. Проблема заключается в том, что за оставшееся до 2027 года время конкуренты тоже не будут стоять на месте.

#электромобили #nissan #infiniti
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