Но сейчас она не превышает 12%.

Опубликованная аналитиками Jon Peddie Research ретроспектива статистики по долям рынка поставщиков дискретных видеокарт в настольном сегменте позволяет вспомнить ситуацию девятилетней давности, а также отследить пики и падения отдельных участников рынка. Впрочем, в прошлом десятилетии рынок представлял собой дуополию, поскольку его делили между собой AMD и NVIDIA. Максимальной доли продукция первой из марок достигла пять лет назад, тогда AMD занимала 36,1% рынка дискретных настольных видеокарт.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

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Взлёт компании Intel в этом сегменте рынка оказался довольно интенсивным, если судить по относительным показателям. Так, если год назад продукция Intel в настольном сегменте формировала только 0,4% реализуемых дискретных видеокарт, то в первом квартале текущего года она увеличила свою долю в десять раз до 4%. Впрочем, никто не может гарантировать, что процессорный гигант и далее будет прогрессировать такими же темпами. Доля AMD сейчас всего лишь в три раза больше, а NVIDIA занимает впечатляющие и удручающие одновременно 84%.