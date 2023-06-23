По данным South China Morning Post, долгожданные дополнительные экспортные ограничения со стороны Нидерландов вступят в силу с 30 июня, и это вынудит компанию ASML при попытках поставлять в Китай некоторые виды оборудования для работы с DUV-литографией подавать заявки на получение экспортных лицензий. Пока подобную деятельность компания может осуществлять без запроса особых разрешений у властей страны.
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Генеральный директор ASML Петер Веннинк (Peter Wennink) уже высказывал критику в адрес подобных ограничений, заявляя, что рано или поздно китайские компании будут вынуждены разработать необходимое для выпуска чипов оборудование своими силами. Чем больше будет оказываться давления на Китай, тем активнее местные компании будут заниматься соответствующими разработками, как считает глава ASML. По его словам, с этой точки зрения законы физики одинаково действуют как в Европе, так и в Китае.