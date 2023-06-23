Ресурс PCMag обнаружил в предоставленных суду документах по делу о предстоящей покупке Microsoft издателя игр Activision Blizzard упоминания о прогнозируемых сроках появления новых игровых консолей как самой Microsoft, так и конкурирующей Sony. По мнению представителей Microsoft, новые игровые платформы выйдут на рынок не ранее 2028 года. Именно такой срок Microsoft использует в своих переговорах с Sony по поводу доступности франшизы Call of Duty на PlayStation.
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К слову, сама Sony данный ориентир уже упоминала в своих документах по сделке Microsoft и Activision Blizzard, которые были поданы британским регуляторам. По сути, оба поставщика наиболее популярных на рынке игровых консолей собираются свои новые модели представить в 2028 году, поэтому у существующих платформ в том или ином виде остаются ещё пять лет жизненного цикла в запасе.