И рулевое колесо без прямой связи с колёсами.

Ресурс Electrek напомнил о существовании прототипов обновлённой версии Tesla Model 3, перечислив распространяемые некоторыми профильными ресурсами слухи о предусмотренных нововведениях этого электромобиля. По данным источника, эта информация получена в ходе обсуждения с сотрудниками Tesla, пожелавшими сохранить анонимность.

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Источник изображения: Electrek

Во-первых, всем комплектациям обновлённой Tesla Model 3 приписывается наличие передней светодиодной оптики матричного типа, и глядя на опубликованные ранее шпионские снимки передней части прототипа машины, в это легко можно поверить. Как правило, матричные фары обеспечивают более чёткую границу света и тени при поездках в темноте, при этом их можно настроить так, чтобы они светили дальше, не ослепляя встречных водителей. Фактически, с прошлого месяца Tesla уже начала ставить подобные фары на электромобили Model 3 и Model Y, просто в обновлённом варианте первой из моделей они будут иметь иную конфигурацию. В режиме работы дальнего света новые матричные фары должны охватывать более длинный и широкий участок дороги, особенно если бортовые камеры не засекают встречного и попутного транспорта, которому это могло бы помешать.

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Во-вторых, по периметру салона появилась настраиваемая RGB-подсветка, которая давно присутствует на многих автомобилях других марок. Помимо нового набора бортовых камер, который нужен для работы систем активной помощи водителю четвёртого поколения, обновлённая Tesla Model 3 должна получить новую камеру в переднем бампере, которая поможет оценивать окружающую обстановку при парковке, проезде неровностей и преодолении перекрёстков. Кроме того, Tesla Model 3 после грядущего обновления получит систему рулевого управления без прямой механической связи с колёсами. Это позволит наделить электроусилитель руля прогрессивной характеристикой и предложить в качестве опции штурвал, который будет автоматически обеспечивать более «острое» управление на высоких скоростях и создавать комфортные условия при маневрировании на парковке.