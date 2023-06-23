Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Затраты Micron на строительство предприятия в Индии почти на 70% будут покрыты субсидиями
Сама компания потратит около $825 млн.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

Как сообщает Reuters, стали известны подробности схемы финансирования предприятия Micron Technology в Индии, которое будет заниматься тестированием и упаковкой микросхем памяти. Хотя общая сумма затрат достигнет $2,75 млрд, половину покроют субсидии центрального правительства Индии, а ещё 20 % предоставят местные власти штата Гуджарат.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

По сути, Micron придётся из собственных средств выделить только $825 млн на реализацию этого проекта в Индии. Здесь будут тестироваться и помещаться в корпус кристаллы микросхем памяти типов DRAM и NAND, а также выпускаться готовые твердотельные накопители. Свою деятельность предприятие должно начать до конца 2024 года. По соседству во второй половине десятилетия должно расположиться предприятие сопоставимых масштабов.

#полупроводники #micron #индия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Представитель ASML пояснил, почему не надо гнаться за технологическим суверенитетом
Intel начнёт получать выручку от поставок продукции, выпущенной по технологии 18A, не ранее 2025 года
Доводы Intel о выгодах реструктуризации не убедили инвесторов, акции продолжили дешеветь
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Продолжение клоунады: Microsoft покупает Activision Blizzard за 69 млрд $
19
Почему сборка собственного ПК всё ещё является разумным шагом в 2023 году
43
Инженеры Apple: гении или злодеи - рассмотрим на примере ПК Mac Pro
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
23
Разбираюсь в информации о потерях ВСУ в ходе великого контрнаступления и не только
4
Битва двух Radeon'ов или вновь о ширине шины и количестве памяти
8
Российские Су-35 тотально превосходят самолёты ВСУ: Киев требует от Запада американские F-16 — СМИ
9
Обзор компактного смартфона Unihertz Jelly Star – маленький, да функциональненький
2
ТОП-9 видеокарт для игр с трассировкой лучей, актуальных в 2023 году
5
Миротворческая позиция Африки по Украине укрепила важность Чёрного континента на международной арене
14

Сейчас обсуждают

Дмитрий Смирнов
08:19
Если в Европе крах, то не будет спроса на китайские товары и Китаю не нужна будет нефть и газ, то есть крах будет и в РФ. Всегда сырьевые придатки страдают, когда в метрополиях экономический кризис.
Украина планирует получить от России триллион долларов после завершения конфликта
Johan_888
08:15
https://www.youtube.com/shorts/bKVCKC-HmCA
После визита Блинкена в Китай Байден назвал Си диктатором
Ольга Плясунова
08:03
Нейтральный статус в обмен на защиту. Не, не слышал?
Австралия расторгла 99-летний договор на аренду земли с РФ
Johan_888
07:52
"Почему в списке нет ни одной видеокарты AMD? К сожалению, графические ускорители «красных» по-прежнему не слишком конкурентоспособны в сценариях с трассировкой лучей." Автор ты забыл добавить что эт...
ТОП-9 видеокарт для игр с трассировкой лучей, актуальных в 2023 году
Макеев Никита
07:52
Это типа RTX 3050 c трассировкой, а 7900XTX без трассироваки. Но дурачок не автор, а я сам, потому что вообще сюда захожу..
ТОП-9 видеокарт для игр с трассировкой лучей, актуальных в 2023 году
zik3ak
07:52
Не просто говно, а экономичное говно!
RTX 4060 стоит меньше RTX 3060, предлагает +20% к производительности и сэкономит $130 за 4 года
Наиль Назыров
07:47
Интересы пятой колонии...
Что означает предупреждение Шойгу о возможном ударе возмездия по центрам принятия решений
Наиль Назыров
07:46
Ну вот... Снаряды уже падают в Крыму и где же ответка нашего ( великого) МО. Очередное бла, бла, бла. Снаряды то были Натовскими
Что означает предупреждение Шойгу о возможном ударе возмездия по центрам принятия решений
[ ]
07:37
Ни кто Украине оборонку не оплатит. )))
Украина планирует получить от России триллион долларов после завершения конфликта
Влад Секрет
07:37
Только ипаная школота не понимает из-за чего началась война и из-за чего она ещё продолжается
S.T.A.L.K.E.R. 2 скорее всего не выйдет никогда
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем