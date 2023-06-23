Сама компания потратит около $825 млн.

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Как сообщает Reuters, стали известны подробности схемы финансирования предприятия Micron Technology в Индии, которое будет заниматься тестированием и упаковкой микросхем памяти. Хотя общая сумма затрат достигнет $2,75 млрд, половину покроют субсидии центрального правительства Индии, а ещё 20 % предоставят местные власти штата Гуджарат.

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Источник изображения: Reuters

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По сути, Micron придётся из собственных средств выделить только $825 млн на реализацию этого проекта в Индии. Здесь будут тестироваться и помещаться в корпус кристаллы микросхем памяти типов DRAM и NAND, а также выпускаться готовые твердотельные накопители. Свою деятельность предприятие должно начать до конца 2024 года. По соседству во второй половине десятилетия должно расположиться предприятие сопоставимых масштабов.