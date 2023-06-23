Джим Келлер (Jim Keller) является выдающимся проектировщиком процессорных архитектур современности, который приложил руку к нескольким удачным платформам компаний Apple, AMD, Intel и Tesla. Сейчас он нашёл пристанище в стартапе Tenstorrent, который ориентирован на создание процессоров для систем искусственного интеллекта с архитектурой RISC-V. Как отмечает издание Business Korea, в последнее время Джим Келлер углубляет сотрудничество с южнокорейскими компаниями LG и Samsung Electronics.
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Во-первых, Samsung Electronics пригласила Келлера выступить с докладом на своё мероприятие Samsung Foundry Forum в конце этого месяца, которое будет посвящено взаимодействию корейского полупроводникового гиганта с клиентами на контрактном направлении деятельности. Келлер выступит с рассказом о возможностях применения процессоров с архитектурой RISC-V в сфере ускорения систем искусственного интеллекта. В прошлый раз Келлер принимал участие в подобном мероприятии в 2021 году, а на следующий год он отправился на аналогичный форум, организованный конкурирующей компанией TSMC.
В начале текущего месяца представители руководства Samsung Electronics выразили готовность отправлять своих специалистов для прохождения стажировки в США, где в роли наставника мог бы выступать Джим Келлер. Целью таких командировок стало бы повышение квалификации в сфере разработки систем генеративного искусственного интеллекта.
LG Electronics напрямую взаимодействует с Tenstorrent, создавая процессоры, способные ускорять работу таких систем как в составе «умных» телевизоров, так и в серверном сегменте. LG затачивает свои решения под обработку видео и трансляцию соответствующего контента. Партнёры собираются использовать многокристальную компоновку с чиплетами для создания профильных компонентов.