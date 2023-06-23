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MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Джим Келлер (Jim Keller) является выдающимся проектировщиком процессорных архитектур современности, который приложил руку к нескольким удачным платформам компаний Apple, AMD, Intel и Tesla. Сейчас он нашёл пристанище в стартапе Tenstorrent, который ориентирован на создание процессоров для систем искусственного интеллекта с архитектурой RISC-V. Как отмечает издание Business Korea, в последнее время Джим Келлер углубляет сотрудничество с южнокорейскими компаниями LG и Samsung Electronics.

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Источник изображения: Tenstorrent

Во-первых, Samsung Electronics пригласила Келлера выступить с докладом на своё мероприятие Samsung Foundry Forum в конце этого месяца, которое будет посвящено взаимодействию корейского полупроводникового гиганта с клиентами на контрактном направлении деятельности. Келлер выступит с рассказом о возможностях применения процессоров с архитектурой RISC-V в сфере ускорения систем искусственного интеллекта. В прошлый раз Келлер принимал участие в подобном мероприятии в 2021 году, а на следующий год он отправился на аналогичный форум, организованный конкурирующей компанией TSMC.

В начале текущего месяца представители руководства Samsung Electronics выразили готовность отправлять своих специалистов для прохождения стажировки в США, где в роли наставника мог бы выступать Джим Келлер. Целью таких командировок стало бы повышение квалификации в сфере разработки систем генеративного искусственного интеллекта.

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LG Electronics напрямую взаимодействует с Tenstorrent, создавая процессоры, способные ускорять работу таких систем как в составе «умных» телевизоров, так и в серверном сегменте. LG затачивает свои решения под обработку видео и трансляцию соответствующего контента. Партнёры собираются использовать многокристальную компоновку с чиплетами для создания профильных компонентов.