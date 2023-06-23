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MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Вчерашнее мероприятие Intel было призвано внушить инвесторам мысль о переменах к лучшему при переходе на новую бизнес-модель, в рамках которой разработчики чипов внутри компании будут взаимодействовать с производственным подразделением Intel на принципах, близких к отношениям с внешними клиентами. Как отмечали специалисты UBS ещё накануне мероприятия, активное строительство компанией новых предприятий пока не сопровождается пропорциональным увеличением количества клиентов, которые в должной степени обеспечили бы загрузку новых мощностей.

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Источник изображения: Getty Images

Не добавила ясности в этой сфере и та информация, которую представители Intel раскрыли на вчерашнем мероприятии. Первый внешний клиент на техпроцесс Intel 18A будет назван лишь к концу этого года, данное обстоятельство стало одним из факторов, способствующих снижению курса акций. Если до этого они упали в цене на 6%, то после завершения мероприятия снизились чуть менее чем на 1%.

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Во-первых, аналитики были разочарованы отсутствием новостей о клиентах Intel на контрактном направлении. Во-вторых, они выразили сомнение в способности компании достичь как экономии расходов в размере до $10 млрд в год, так и нормы прибыли на уровне 60%. Хотя положительные сдвиги эксперты фондового рынка всё же отметили. Увеличение прозрачности финансовой отчётности производственного подразделения, по их мнению, позволит руководству Intel более эффективно влиять на исполнительскую дисциплину. Задержек с выходом новых продуктов должно стать меньше, как считают они.