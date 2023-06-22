А потом в ход пойдут новые модели.

Илон Маск (Elon Musk) уже не раз заявлял, что возглавляемая им компания Tesla к 2030 году стремится выйти на выпуск 20 млн электромобилей в год, а это примерно вдвое больше, чем сейчас продаёт машин крупнейший автопроизводитель мира в лице Toyota Motor. Агентство Bloomberg опубликовало свежий прогноз аналитиков Bank of America Securities, который касается способности Tesla удержать лидерство на домашнем рынке электромобилей в США.

реклама

Источник изображения: Getty Images

Если год назад эти же эксперты утверждали, что уже в 2025 году Tesla уступит позиции GM или Ford, то теперь они убеждены, что агрессивная ценовая политика Илона Маска позволит возглавляемой им компании удерживать лидерство как минимум до 2026 года. К тому времени Tesla будет контролировать 18% местного рынка электромобилей, а General Motors и Ford будут бороться за второе место с 14% рынка у каждой. Третью позицию сможет занять старожил в лице Stellantis, которому принадлежат марки Jeep, Dodge и Chrysler.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Как считают эксперты, по-настоящему доступный электромобиль на ступень ниже Tesla Model 3 появится в ассортименте продукции этой компании не ранее 2026 года, а в 2027 году очередному обновлению подвергнется сама Tesla Model 3. С новыми недорогими электромобилями в ассортименте предложений Tesla сможет и дальше бороться с конкурентами на рынке США. Тем более, что продукция этой марки может претендовать на местном рынке на государственные субсидии.