Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Снижения цен помогут Tesla удерживать лидерство на рынке электромобилей в США до 2026 года
А потом в ход пойдут новые модели.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

Илон Маск (Elon Musk) уже не раз заявлял, что возглавляемая им компания Tesla к 2030 году стремится выйти на выпуск 20 млн электромобилей в год, а это примерно вдвое больше, чем сейчас продаёт машин крупнейший автопроизводитель мира в лице Toyota Motor. Агентство Bloomberg опубликовало свежий прогноз аналитиков Bank of America Securities, который касается способности Tesla удержать лидерство на домашнем рынке электромобилей в США.

реклама

Источник изображения: Getty Images

Если год назад эти же эксперты утверждали, что уже в 2025 году Tesla уступит позиции GM или Ford, то теперь они убеждены, что агрессивная ценовая политика Илона Маска позволит возглавляемой им компании удерживать лидерство как минимум до 2026 года. К тому времени Tesla будет контролировать 18% местного рынка электромобилей, а General Motors и Ford будут бороться за второе место с 14% рынка у каждой. Третью позицию сможет занять старожил в лице Stellantis, которому принадлежат марки Jeep, Dodge и Chrysler.

рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Как считают эксперты, по-настоящему доступный электромобиль на ступень ниже Tesla Model 3 появится в ассортименте продукции этой компании не ранее 2026 года, а в 2027 году очередному обновлению подвергнется сама Tesla Model 3. С новыми недорогими электромобилями в ассортименте предложений Tesla сможет и дальше бороться с конкурентами на рынке США. Тем более, что продукция этой марки может претендовать на местном рынке на государственные субсидии.

#аналитика #tesla #электромобили tesla #tesla model 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Европе Toyota надеется к 2035 году перейти на продажу только электромобилей
Tesla невольно даёт понять, что не держаться за руль можно, если очень хочется
Intel отвергла идею отделения бизнеса по выпуску чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разрушение Каховской ГЭС приведёт к массовым отключениям энергии на Юге и затруднениям у ВСУ
15
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
11
Продолжение клоунады: Microsoft покупает Activision Blizzard за 69 млрд $
15
Почему сборка собственного ПК всё ещё является разумным шагом в 2023 году
40
Битва офисных «гигантов» - Intel Core i3 8100 vs Intel Core i3 9100
26
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
23
Фанаты Sony PlayStation против выхода эксклюзивов на XBoX
11
Обзор компактного смартфона Unihertz Jelly Star – маленький, да функциональненький
1
Миротворческая позиция Африки по Украине укрепила важность Чёрного континента на международной арене
14
Мои впечатления от игры Sleeping Dogs. Часть 3
2

Сейчас обсуждают

Kira625
13:39
> неустановленная военная инфраструктура Krogoth gantry
ISW: Российская армия строит в Луганской области «неустановленную военную инфраструктуру»
Za9c
13:37
Согласен, больше про сво надо и срач разводить политотный. А то лахта боты и местные диванные воины негодуют:)
Зарубежная цена AMD Radeon RX 7900 XTX упала ниже 900 USD, а 7900 XT можно купить за 720 USD
Вассисуалий Лоханкин
13:37
Ну так, если руки и голова на месте...
Почему сборка собственного ПК всё ещё является разумным шагом в 2023 году
Простолюдин
13:36
Человек (Homo Sapiens) не является "вершиной" эволюции жизни во вселенной.
Генпрокуратура признала деятельность Всемирного фонда природы WWF нежелательной
Kira625
13:35
> Украинский президент напомнил, что российская армия заминировала порядка 200 тысяч квадратных километров территорий Украины Из вики про Украину: Площадь: 603 700 км² Треть всей Украины? Нет, тут р...
Зеленский признал медлительность контрнаступления
Вассисуалий Лоханкин
13:34
И с сеточкой для яиц)))
Почему сборка собственного ПК всё ещё является разумным шагом в 2023 году
Простолюдин
13:30
Atomic Suicide by Walter Russell & Lao Russell https://www.amazon.com/Atomic-Suicide-Walter-Russell-ebook/dp/B006IGSXZY Part I: What is Atomic Energy?; How Radioactivity Kills; The World Voice. Part ...
Один из создателей термоядерной бомбы найден мёртвым
El Grechko
13:28
Чёт так себе ралли. 60 косарей уже видели, даже ралли до 100 было бы не таким уж головокружительным. А тут даже до 40 не дотянул, 38 какие-то.
Михаэль ван де Поппе ожидает ралли биткоина до $ 38 000
Kira625
13:25
А выглядит так, как будто из броневичка что-то необдуманное в эфир в адрес танка брякнули ;)
Появились дополнительные фото и видео наезда Т-72БЗ ВСУ на американский броневик MaxxPro [Видео]
Kira625
13:23
Боится конкуренции? Это правильно, но глядя на нынешнюю обстановку в мире слушать его точно никто не будет.
Представитель ASML пояснил, почему не надо гнаться за технологическим суверенитетом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем