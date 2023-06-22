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Исследовательский центр Toyota в США рассказал о новой сфере применения систем генеративного искусственного интеллекта. Специалистам компании удалось научить систему предлагать различные варианты дизайна автомобиля, используя в качестве входных параметров эскиз, предложенный дизайнером и корректирующие условия, излагаемые в виде текстового описания.

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Источник изображения: Toyota Motor

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Инженер в ходе экспериментов сохраняет возможность задавать некоторые ограничения вроде коэффициента лобового сопротивления или длины колёсной базы, и в этих рамках искусственный интеллект предлагает ему несколько вариантов дизайна машины, производных от начального эскиза. В частности, компьютер в итоге может предложить более аэродинамичный силуэт, что очень важно для электромобилей, стремящихся снизить сопротивление движению с целью экономии заряда батареи. Представители Toyota убеждены, что такой подход позволяет ускорить процесс разработки новых моделей.