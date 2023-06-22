Во время выступления на вебинаре, посвящённом переходу Intel на контрактные рельсы производства чипов, финансовый директор компании Дэвид Зинснер (David Zinsner) ещё раз подтвердил готовность до конца текущего года назвать крупного клиента, который будет в перспективе получать от Intel изделия своей разработки, выпущенные процессорным гигантом по технологии Intel 18A.
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При этом представитель Intel счёл нужным подчеркнуть, что выручку от поставок «на сторону» продукции, выпущенной по технологии 18A, компания начнёт получать не ранее 2025 года, и прежде этот техпроцесс будет испробован компанией на собственных изделиях. Таковых, со слов коллеги Зинснера, сейчас в разработке находится пять штук. В более ранней перспективе Intel станет снабжать контрактной продукцией двух других клиентов, один из которых заинтересовался техпроцессом Intel 3, а другой — более зрелым Intel 16. В рамках подготовки к производству чипов по технологии Intel 18A компания рассчитывает на получение от клиентов определённого аванса в счёт будущих поставок.