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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel будет максимально увеличивать жизненный цикл востребованных техпроцессов
Это позволит увеличить экономическую отдачу производства.
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В ходе вебинара, посвящённого переходу Intel на контрактные рельсы производства чипов, финансовый директор компании Дэвид Зинснер (David Zinsner) пояснил, что если какие-то старые техпроцессы будут востребованы сторонними заказчиками в достаточной мере, Intel будет максимально увеличивать их эффективный жизненный цикл. Это, в частности, позволит эффективно использовать бывшее в употреблении оборудование и максимально повышать отдачу от капитальных затрат.

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Источник изображения: Micron Technology

Зинснер даже намекнул, что в отдельных случаях Intel готова строить новые корпуса предприятий, которые будут специализироваться на зрелых техпроцессах для сторонних клиентов. При строительстве предприятия основные затраты идут на его оснащение оборудованием, а саму «коробку» возвести не так дорого, поэтому площади под производство чипов Intel готова строить с некоторым опережением фактической потребности, потому как сама стройка довольно растянута во времени.

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Попутно Зинснер отметил, что сейчас у сторонних клиентов Intel в большей степени востребованы техпроцессы Intel 16 и Intel 3, хотя последний ещё и не вышел в стадию массового производства. Все прочие техпроцессы заказчиками востребованы меньше, но на пользующихся спросом направлениях Intel готова максимально долго использовать производственное оборудование, чтобы оно с запасом себя окупало.

#intel #полупроводники #литографическое производство
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