Но существенные реформы собирается провести.

Ресурс Seeking Alpha выложил стенограмму выступления представителей Intel на вебинаре, посвящённом переходу компании к новой бизнес-модели в области производства чипов. Её наименование «IDM 2.0» уже упоминалось представителями компании, а на указанном мероприятии было сделано заявление о готовности процессорного гиганта перейти к новой структуре финансовой отчётности с января следующего года. Она позволит обеспечить больше прозрачности в оценке эффективности производственного подразделения Intel, которое со временем будет обслуживать всё большее количество внешних заказчиков.

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Источник изображения: Intel

По сути, собственные подразделения Intel во многом будут приравнены в правах к внешним клиентам, поэтому взаимоотношения между разработчиками и производителями чипов внутри компании будут поставлены на коммерческие рельсы. От разработчиков руководство Intel будет требовать большей дисциплины, и лишний раз выпустить степпинг готовящегося к массовому производству процессора будет сложнее, поскольку компания возьмётся за сокращение затрат. Уже в этом году они будут снижены на $3 млрд, причём $2 млрд экономии будут достигнуты за счёт уменьшения капитальных затрат, а $1 млрд придётся на экономию на себестоимости производства продукции. К 2025 году Intel собирается ежегодно экономить по $8-10 млрд за счёт подобных преобразований, но в то же время рассчитывает превратится к тому времени в технологического лидера в области литографии.

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Когда финансового директора Intel Дэвида Зинснера (David Zinsner) спросили, целесообразно ли выделить производственную структуру компании в самостоятельную единицу, он ответил отрицательно. По его словам, у «внутреннего контрактного производителя», коим станет подразделение IFS в результате реформ, есть свои преимущества. Например, сторонние клиенты будут получать доступ к уже опробованным Intel на себе новым техпроцессам, и для них переход на эти техпроцессы будет более быстрым и менее рискованным. Отделять производственный бизнес полностью в Intel не видят особого смысла.