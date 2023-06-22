Это не было односторонней уступкой американской компании.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Агентство Reuters не перестаёт изучать тему недавно выделенных немецкими властями 10 млрд евро субсидий на строительство двух предприятий Intel по производству чипов в Магдебурге. Со стороны всё выглядело так, как будто власти сперва не хотели поднимать сумму субсидий с 6,8 до 10 млрд евро, но потом пошли на уступки Intel, и ради этого даже залезли в специальный фонд, связанный с финансированием экологических проектов. По словам правительства Германии, проект Intel станет крупнейшей прямой иностранной инвестицией в истории страны.

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Источник изображения: Reuters

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Отстоять позицию правительства страны взялся министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck), который заявил, что переговоры были напряжёнными, и компания Intel по их итогам получила не всё, что требовала изначально. Он добавил, что производство полупроводниковых компонентов относится к стратегически важным отраслям национальной экономики, поэтому власти Германии и решились выделить такую крупную сумму. В дальнейшем приоритет при финансировании будет отдаваться проектам, имеющим стратегическую значимость для страны. Все подряд, как пояснил министр, получать поддержку от государства не будут. К приоритетным направлениям Хабек отнёс медицину, телекоммуникации, энергетику, логистику и транспорт, пищевую промышленность и услуги в сфере безопасности.