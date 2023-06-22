Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Немецкие чиновники заявили, что Intel получила меньше, чем просила изначально
Это не было односторонней уступкой американской компании.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

Агентство Reuters не перестаёт изучать тему недавно выделенных немецкими властями 10 млрд евро субсидий на строительство двух предприятий Intel по производству чипов в Магдебурге. Со стороны всё выглядело так, как будто власти сперва не хотели поднимать сумму субсидий с 6,8 до 10 млрд евро, но потом пошли на уступки Intel, и ради этого даже залезли в специальный фонд, связанный с финансированием экологических проектов. По словам правительства Германии, проект Intel станет крупнейшей прямой иностранной инвестицией в истории страны.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
-25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Отстоять позицию правительства страны взялся министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck), который заявил, что переговоры были напряжёнными, и компания Intel по их итогам получила не всё, что требовала изначально. Он добавил, что производство полупроводниковых компонентов относится к стратегически важным отраслям национальной экономики, поэтому власти Германии и решились выделить такую крупную сумму. В дальнейшем приоритет при финансировании будет отдаваться проектам, имеющим стратегическую значимость для страны. Все подряд, как пояснил министр, получать поддержку от государства не будут. К приоритетным направлениям Хабек отнёс медицину, телекоммуникации, энергетику, логистику и транспорт, пищевую промышленность и услуги в сфере безопасности.

#intel #полупроводники #германия #субсидии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Эксперты считают, что усилия по локализации производства чипов не принесут нужного результата
Южнокорейские поставщики памяти рассчитывают на бессрочное освобождение от санкций США против Китая
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разрушение Каховской ГЭС приведёт к массовым отключениям энергии на Юге и затруднениям у ВСУ
13
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
9
Недорогая и шустрая сборка универсального компьютера для любителя старых игр
40
Очень короткий тест в игре "System Shock Remake" и немного "тошнилова"
7
Контрнаступление развенчало миф о превосходстве техники НАТО
22
Битва офисных «гигантов» - Intel Core i3 8100 vs Intel Core i3 9100
13
Продолжение клоунады: Microsoft покупает Activision Blizzard за 69 млрд $
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
22
PlayStation 4 в 2023 - лучшая игровая платформа для жителей России
26
Sabah: один из организаторов убийства посла Андрея Карлова проживает в США в доме за 1 млн долларов
5

Сейчас обсуждают

хахахер
04:46
побежали наёмники с украины.Там ловить им уже нехер
Сбежавшие с Украины радикальные исламисты считают, что «битва уже проиграна»
Шамиль Джанболатов
04:45
Если записывать образ Windows 11 через утилиту Rufus, то все ограничения можно легко отключить
Microsoft обновила список поддерживаемых Windows 11 процессоров
Remarc
04:36
какой был смысл проверять эту встройку dx8-dx9 бенчами,надо было fire strike/night raid прогнать
Битва офисных «гигантов» - Intel Core i3 8100 vs Intel Core i3 9100
Dante Redgrave
04:00
Господи,какой кринж . Они несколько месяцев назад громче всех визжали " Нам плевать на сливы, мы не поддадимся шантажу! Пускай делают что хотят!". В итоге как обычно обосрались . Собственно чего ожида...
S.T.A.L.K.E.R. 2 скорее всего не выйдет никогда
32Влад32
03:54
Компромисс один - выполнить требования РФ.
Западные СМИ: результаты наступления ВСУ могут вынудить Киев пойти на компромисс с Москвой
32Влад32
03:52
Так это же думать надо!
Украинская армия может начать наступление через пересохшее Каховское водохранилище
32Влад32
03:51
Видимо пока решили воздержаться. Сохранили "Кинжал" для другого важного случая.
На Украине признали факт ракетного удара по штабу ГУР в конце мая
32Влад32
03:49
И ведь до сих пор еще находятся упоротые, которые считают, что это фейк. Или уже нет таких?
Путин: уничтожено уже 245 украинских танков и около 680 бронемашин разного типа
32Влад32
03:48
Лучше бы себе подыскивал место на кладбище.
Байден признался, что испытывает беспокойство из-за вероятного применения Россией ядерного оружия
32Влад32
03:47
Бегите пока живы.
Сбежавшие с Украины радикальные исламисты считают, что «битва уже проиграна»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем