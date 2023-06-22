Агентство Reuters не перестаёт изучать тему недавно выделенных немецкими властями 10 млрд евро субсидий на строительство двух предприятий Intel по производству чипов в Магдебурге. Со стороны всё выглядело так, как будто власти сперва не хотели поднимать сумму субсидий с 6,8 до 10 млрд евро, но потом пошли на уступки Intel, и ради этого даже залезли в специальный фонд, связанный с финансированием экологических проектов. По словам правительства Германии, проект Intel станет крупнейшей прямой иностранной инвестицией в истории страны.
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Отстоять позицию правительства страны взялся министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck), который заявил, что переговоры были напряжёнными, и компания Intel по их итогам получила не всё, что требовала изначально. Он добавил, что производство полупроводниковых компонентов относится к стратегически важным отраслям национальной экономики, поэтому власти Германии и решились выделить такую крупную сумму. В дальнейшем приоритет при финансировании будет отдаваться проектам, имеющим стратегическую значимость для страны. Все подряд, как пояснил министр, получать поддержку от государства не будут. К приоритетным направлениям Хабек отнёс медицину, телекоммуникации, энергетику, логистику и транспорт, пищевую промышленность и услуги в сфере безопасности.