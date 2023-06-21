Когда осенью прошлого года власти США ввели экспортные ограничения на поставку в Китай определённого перечня оборудования, использующего технологии американского происхождения, южнокорейские компании Samsung Electronics и SK hynix были вынуждены попросить освободить их от действия подобных требований из-за необходимости модернизировать имеющиеся у них предприятия на территории КНР. Они, к слову, обеспечивают значительную часть выработки продукции Saьsung и SK hynix, поэтому новые санкции США поставили обе компании в щекотливое положение.
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Тогда власти США освободили SK hynix и Samsung Electronics от необходимости подчиняться этим требованиям до октября текущего года, но теперь издание DigiTimes сообщает, что обе компании намереваются добиваться бессрочного продления подобных исключений.
Действительно, в развитие производства памяти на территории КНР корейские компании вложили много средств и сил, поэтому попытка отменить решение американских властей явно себя оправдывает с экономической точки зрения. Не до конца ясно, правда, как на такую просьбу отреагируют американские чиновники, ведь им ещё предстоит решить, сколько субсидий из бюджета США выделить компании Samsung Electronics на расширение производственного комплекса в Техасе, ведь в американских законах для получателей таких субсидий предусмотрено условие, ограничивающее экспансию производства в Китае.