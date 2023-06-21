Не хочешь — заставят.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Как сообщает Electrek со ссылкой на интервью главы европейского подразделения Toyota Мэтта Харрисона (Matt Harrison) немецким СМИ, этот традиционно настроенный консервативно по отношению к аккумуляторным электромобилям крупнейший автопроизводитель мира намерен к 2035 году перейти на продажу в Европе исключительно именно электромобилей.

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Источник изображения: Toyota Motor

На фоне некоторых конкурентов такие планы нельзя охарактеризовать как расторопность, но региональные требования к сокращению углеродных выбросов не оставляют Toyota особого выбора. К середине этого десятилетия компания планирует довести долю электромобилей в структуре своих европейских продаж до 15%, а к концу десятилетия она вырастет до 55%. Наконец, ещё через пять лет удастся осуществить полный переход на продажу электромобилей европейским клиентам. При этом Toyota даже не помышляет о локализации производства тех же тяговых батарей на территории Европы. Возможно, пока не будут достигнуты серьёзные объёмы продаж электромобилей в регионе, компания рассчитывает на поддержку партнёров.

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Кстати, если в масштабах глобального рынка Toyota удастся достичь собственной цели выпускать к 2026 году по 1,5 млн электромобилей ежегодно, то при сохранении прежней доли рынка она переведёт на электротягу только 14% своей продукции. В этом смысле европейские планы компании выглядят чуть более амбициозными.