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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Европе Toyota надеется к 2035 году перейти на продажу только электромобилей
Не хочешь — заставят.
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Как сообщает Electrek со ссылкой на интервью главы европейского подразделения Toyota Мэтта Харрисона (Matt Harrison) немецким СМИ, этот традиционно настроенный консервативно по отношению к аккумуляторным электромобилям крупнейший автопроизводитель мира намерен к 2035 году перейти на продажу в Европе исключительно именно электромобилей.

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Источник изображения: Toyota Motor

На фоне некоторых конкурентов такие планы нельзя охарактеризовать как расторопность, но региональные требования к сокращению углеродных выбросов не оставляют Toyota особого выбора. К середине этого десятилетия компания планирует довести долю электромобилей в структуре своих европейских продаж до 15%, а к концу десятилетия она вырастет до 55%. Наконец, ещё через пять лет удастся осуществить полный переход на продажу электромобилей европейским клиентам. При этом Toyota даже не помышляет о локализации производства тех же тяговых батарей на территории Европы. Возможно, пока не будут достигнуты серьёзные объёмы продаж электромобилей в регионе, компания рассчитывает на поддержку партнёров.

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Кстати, если в масштабах глобального рынка Toyota удастся достичь собственной цели выпускать к 2026 году по 1,5 млн электромобилей ежегодно, то при сохранении прежней доли рынка она переведёт на электротягу только 14% своей продукции. В этом смысле европейские планы компании выглядят чуть более амбициозными.

#аналитика #электромобили #европа #toyota
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