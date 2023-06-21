Они должны появиться на рынке к середине десятилетия.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

На этой неделе стало известно, что до конца 2032 года южнокорейский автогигант вложит в своё развитие $85 млрд, и почти $28 млрд из этой суммы будут направлены на разработку новых моделей электромобилей и создание более современных типов тяговых батарей. Hyundai не отдаёт предпочтение какому-то одному подходу, и собирается разрабатывать перспективные виды аккумуляторов как собственными силами, так и при поддержке партнёров. На соответствующие цели планируется к 2032 году выделить в общей сложности $7,3 млрд. С подачи ресурса Electrek становится известно, что к 2025 году компания намеревается вывести на рынок усовершенствованные тяговые батареи типа LFP, которые способны предложить более высокую плотность хранения электроэнергии и повышенную эффективность работы при отрицательных температурах.

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Источник изображения: Hyundai

Аккумуляторы на основе лития и фосфата железа (LFP) обладают меньшей плотностью хранения заряда по сравнению с никелевыми, но при этом они обеспечивают более высокий эксплуатационный ресурс, обладают меньшей себестоимостью и более безопасны с точки зрения риска возгорания. В условиях отрицательных температур окружающего воздуха LFP-батареи быстрее теряют свой заряд, и это ограничивает их эффективное использование в холодном климате. Hyundai хочет устранить этот недостаток хотя бы частично.

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Кроме того, корейский автогигант намерен вкладывать средства в развитие литий-металлических аккумуляторов и батарей на основе твердотельного электролита. Последнее направление будет развиваться при поддержке компании Solid Power. К концу десятилетия Hyundai рассчитывает с учётом дочерних марок Kia и Genesis продавать не менее 2 млн электромобилей ежегодно. Норма прибыли от их производства при этом должна превысить 10%.