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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Hyundai займётся разработкой морозостойких LFP-батарей для электромобилей
Они должны появиться на рынке к середине десятилетия.
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На этой неделе стало известно, что до конца 2032 года южнокорейский автогигант вложит в своё развитие $85 млрд, и почти $28 млрд из этой суммы будут направлены на разработку новых моделей электромобилей и создание более современных типов тяговых батарей. Hyundai не отдаёт предпочтение какому-то одному подходу, и собирается разрабатывать перспективные виды аккумуляторов как собственными силами, так и при поддержке партнёров. На соответствующие цели планируется к 2032 году выделить в общей сложности $7,3 млрд. С подачи ресурса Electrek становится известно, что к 2025 году компания намеревается вывести на рынок усовершенствованные тяговые батареи типа LFP, которые способны предложить более высокую плотность хранения электроэнергии и повышенную эффективность работы при отрицательных температурах.

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Источник изображения: Hyundai

Аккумуляторы на основе лития и фосфата железа (LFP) обладают меньшей плотностью хранения заряда по сравнению с никелевыми, но при этом они обеспечивают более высокий эксплуатационный ресурс, обладают меньшей себестоимостью и более безопасны с точки зрения риска возгорания. В условиях отрицательных температур окружающего воздуха LFP-батареи быстрее теряют свой заряд, и это ограничивает их эффективное использование в холодном климате. Hyundai хочет устранить этот недостаток хотя бы частично.

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Кроме того, корейский автогигант намерен вкладывать средства в развитие литий-металлических аккумуляторов и батарей на основе твердотельного электролита. Последнее направление будет развиваться при поддержке компании Solid Power. К концу десятилетия Hyundai рассчитывает с учётом дочерних марок Kia и Genesis продавать не менее 2 млн электромобилей ежегодно. Норма прибыли от их производства при этом должна превысить 10%.

#электромобили #аккумуляторы #hyundai #lfp
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