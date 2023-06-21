Экономическая безопасность превыше выгоды.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

По данным Politico, на обсуждение руководителей стран Евросоюза в конце этого месяца будет вынесена инициатива, предусматривающая усиление контроля за инвестициями, связывающими европейские компании с неблагонадёжными странами, перечень которых прямо не указывается, но Китай в него попадёт почти неизбежно. Чиновники при этом утверждают, что КНР остаётся важным партнёром Евросоюза по ряду глобальных вопросов, а действия этого геополитического блока не диктуются стремлением достичь конфронтации с данной страной.

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Источник изображения: Politico

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Концепция европейской экономической безопасности подразумевает, если называть вещи своими именами, ужесточение контроля за инвестициями в экономику Китая и экспорт в страну определённых технологий. Производителям особо ценных компонентов, например, может быть запрещена организация их выпуска на территории Китая, если речь идёт о компании, чья штаб-квартира расположена в Евросоюзе. Китайским инвесторам будет запрещена покупка ценных активов в Европе, хотя контроль в этой сфере уже давно осуществляется по строгим критериям. Квантовые вычисления, искусственный интеллект и продвинутые полупроводниковые изделия названы теми направлениями, которые потребуют особого внимания в рамках предлагаемых мер экспортного контроля.