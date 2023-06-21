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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Евросоюз ужесточит контроль за деятельностью европейских компаний в Китае
Экономическая безопасность превыше выгоды.
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По данным Politico, на обсуждение руководителей стран Евросоюза в конце этого месяца будет вынесена инициатива, предусматривающая усиление контроля за инвестициями, связывающими европейские компании с неблагонадёжными странами, перечень которых прямо не указывается, но Китай в него попадёт почти неизбежно. Чиновники при этом утверждают, что КНР остаётся важным партнёром Евросоюза по ряду глобальных вопросов, а действия этого геополитического блока не диктуются стремлением достичь конфронтации с данной страной.

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Источник изображения: Politico

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Концепция европейской экономической безопасности подразумевает, если называть вещи своими именами, ужесточение контроля за инвестициями в экономику Китая и экспорт в страну определённых технологий. Производителям особо ценных компонентов, например, может быть запрещена организация их выпуска на территории Китая, если речь идёт о компании, чья штаб-квартира расположена в Евросоюзе. Китайским инвесторам будет запрещена покупка ценных активов в Европе, хотя контроль в этой сфере уже давно осуществляется по строгим критериям. Квантовые вычисления, искусственный интеллект и продвинутые полупроводниковые изделия названы теми направлениями, которые потребуют особого внимания в рамках предлагаемых мер экспортного контроля.

#китай #санкции #евросоюз
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