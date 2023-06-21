Пандемия и рост геополитической напряжённости в регионах, сильно влияющих на поставки полупроводниковой продукции, вынуждают власти многих стран выделять существенные средства на поддержку проектов по строительству локальных предприятий соответствующего профиля. По сути, данные субсидии призваны компенсировать производителям разницу в затратах по сравнению с более привычной для них Азией, где уже хорошо развита вся инфраструктура, снижающая расходы на производство чипов.
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Как напоминает Bloomberg, только за одну последнюю неделю компания Intel объявила о готовности потратить до $50 млрд на строительство предприятий в Польше, Германии и Израиле. Власти США, ЕС, Японии и Индии в совокупности готовы выделить более $100 млрд субсидий на локализацию производства чипов в своих регионах.
У этого подхода к обеспечению «технологического суверенитета», как выясняется, есть немало противников. Основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang), например, уже заявлял, что попытки организовать производство чипов за пределами Тайваня приведут лишь к росту издержек и цен на продукцию, но не смогут кардинально изменить ситуацию с географической концентрацией таких производств на острове. Немецкие эксперты в области экономики также считают, что огромные субсидии в попытки наладить выпуск чипов в той же Германии не смогут отменить того факта, что до 80% всех необходимых полупроводниковых компонентов всё равно будут импортироваться.