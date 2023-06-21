По информации Reuters, перед самым визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди (Narendra Modi) в США власти этой азиатской страны согласовали проект по строительству местного предприятия по тестированию и упаковки микросхем памяти. Оно будет построено в штате Гуджарат, который является родиной для действующего премьер-министра Индии.
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Общие затраты на реализацию проекта оцениваются в $2,7 млрд, индийские власти готовы примерно половину этой суммы покрыть за счёт субсидий. Размер финансовой поддержки иностранного производителя оказался достаточно большим, чтобы потребовать согласования на уровне кабинета министров Индии. По предварительной информации, предприятие Micron будет построено в городе Сананд. В идеале индийские власти хотели бы создать на территории страны более сложные производственные площадки, подразумевающие непосредственную обработку кремниевых пластин, а не просто тестирование и упаковку полупроводниковых кристаллов в корпус.