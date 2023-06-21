Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Индии готовы покрыть субсидиями до половины затрат Micron на строительство локального предприятия
Это шаг в нужном направлении, но не такой решительный, как хотелось бы правительству.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

По информации Reuters, перед самым визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди (Narendra Modi) в США власти этой азиатской страны согласовали проект по строительству местного предприятия по тестированию и упаковки микросхем памяти. Оно будет построено в штате Гуджарат, который является родиной для действующего премьер-министра Индии.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
-25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Общие затраты на реализацию проекта оцениваются в $2,7 млрд, индийские власти готовы примерно половину этой суммы покрыть за счёт субсидий. Размер финансовой поддержки иностранного производителя оказался достаточно большим, чтобы потребовать согласования на уровне кабинета министров Индии. По предварительной информации, предприятие Micron будет построено в городе Сананд. В идеале индийские власти хотели бы создать на территории страны более сложные производственные площадки, подразумевающие непосредственную обработку кремниевых пластин, а не просто тестирование и упаковку полупроводниковых кристаллов в корпус.

#полупроводники #micron #индия #субсидии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel предлагает ряд инноваций в сфере производства чипов, которые понравятся клиентам
Тайваньские компании озаботились привлечением женского персонала в технологическую отрасль
Польское предприятие Intel по упаковке чипов обойдётся почти без субсидий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Поднятие флагов на 300-летие Санкт-Петербурга открыло истинное лицо оппонентов России
12
Как обновить все версии Windows от Vista до 11 в июне 2023 года
32
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
5
Собираем игровой ПК, который справится с Phantom Liberty, новым дополнением для Cyberpunk 2077
16
Итоги гоночного уик-энда 17-18 июня
4
Очень короткий тест в игре "System Shock Remake" и немного "тошнилова"
7
Недорогая и шустрая сборка универсального компьютера для любителя старых игр
34
В США назвали российский вертолет Ка-52М «Аллигатор» суперхищником и убийцей западных танков
3
Российский ПТРК "Корнет" вот уже 20 лет успешно уничтожает западные танки — MWM
7
Как я создавал простой тест производительности, но получился аналог AIDA64 для Linux дистрибутивов
2

Сейчас обсуждают

Алексей Ломакин
06:37
Сорри ошибку допустил.Другие игр не играю только фаллоут4 и варфейс.Видюха 1050ti непотянет мне твои гиперпанк на средних.
О том как Noctua преподнесла "сюрприз"
хахахер
06:31
всё командование хохлам покололи,поэтому они и лезут,как тараканы на убой,там нет вообще управления у войск.И у всу и натовское командование,там обезглавлено.Там один зеля кудахчет и всё
Глава ГУР Украины Буданов вышел в эфир и прокомментировал слухи о своей смерти
Алексей Ломакин
06:30
Я еще вперед андервольтинг ставил для проца.В начале были 60°,после андервольта выше 46° не поднимался.Пока что так.
О том как Noctua преподнесла "сюрприз"
Всеволод Папшев
06:30
Мечты всегда несбыточны
6 народных видеокарт для 1080р, которые ещё не успели подорожать в РФ после падения курса рубля
Neur
06:26
Это всё декоммунизация...
В ООН заявили, что выработка электроэнергии на Украине сократилась в два раза
Псье Миздюкович
06:25
Как по мне так и те и другие днище
Фанаты Sony PlayStation против выхода эксклюзивов на XBoX
13nikita
06:10
крутая игра своего времени, идеологическое продолжение true crime
Мои впечатления от игры Sleeping Dogs. Часть 3
Blackengine
05:55
8Гб, фу
Почему GeForce RTX 4060 Ti выгоднее GeForce RTX 3060 Ti, а Radeon RX 6750 XT – лучший выбор для 2К
Алексей Каверин
05:53
Все просто да не очень. Приняли террористов из Чечни, получили взрыв на бостонском марафоне, спонсировали Аль-Каиду против России, получили самолёты в башни близнецы.
Sabah: один из организаторов убийства посла Андрея Карлова проживает в США в доме за 1 млн долларов
Blackengine
05:50
Как говорил Сунь Цзы: война путь обмана
Блинкен: Китай дал обещание не поставлять оружие России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем