Нехватка специалистов в полупроводниковой отрасли ощущается по всему миру, и если Тайвань намеревается сохранять свои ведущие позиции в этой сфере, для восполнения потребности в кадрах местным компаниям придётся искать этот ресурс во всех доступных источниках. Как поясняет DigiTimes, компании MediaTek и TSMC взяли курс на подготовку по инженерным специальностям сотрудниц женского пола, проводя соответствующие встречи и мотивируя студенток профильных вузов.
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По мнению специалистов в области подготовки персонала, женщины обладают ценными для полупроводниковой отрасли качествами. Они включают внимание к деталям, большую открытость к коллективу и способность сосредотачиваться на сложной работе. Привлечение женщин в полупроводниковую отрасль Тайваня позволит не только отчасти решить проблему кадрового голода, но и поднять престиж работодателя в глазах мирового сообщества.