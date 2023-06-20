Среди соискателей есть встречный интерес.

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Нехватка специалистов в полупроводниковой отрасли ощущается по всему миру, и если Тайвань намеревается сохранять свои ведущие позиции в этой сфере, для восполнения потребности в кадрах местным компаниям придётся искать этот ресурс во всех доступных источниках. Как поясняет DigiTimes, компании MediaTek и TSMC взяли курс на подготовку по инженерным специальностям сотрудниц женского пола, проводя соответствующие встречи и мотивируя студенток профильных вузов.

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Источник изображения: TSMC

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По мнению специалистов в области подготовки персонала, женщины обладают ценными для полупроводниковой отрасли качествами. Они включают внимание к деталям, большую открытость к коллективу и способность сосредотачиваться на сложной работе. Привлечение женщин в полупроводниковую отрасль Тайваня позволит не только отчасти решить проблему кадрового голода, но и поднять престиж работодателя в глазах мирового сообщества.