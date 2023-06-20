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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава SoftBank признался, что использует ChatGPT весьма активно
Буквально каждый день.
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Глава японской корпорации SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) в последние месяцы воздерживался от публичных высказываний из опасений, что они могут навредить подготовке к выходу на IPO британского разработчика процессорных архитектур Arm, активы которого принадлежат данной японской компании с 2016 года. Впрочем, как отмечает Reuters, от некоторых публичных комментариев Сон всё-таки воздержаться не смог.

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Источник изображения: Reuters

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По крайней мере, на этой неделе он заявил, что является активным пользователем чат-бота ChatGPT, созданного компанией OpenAI, а с её главой Сэмом Альтманом (Sam Altman) общается почти ежедневно. Ежегодное собрание акционеров SoftBank состоится на этой неделе, поэтому главе компании вряд ли удастся избежать вопросов о предстоящем первичном размещении акций Arm, которое должно состояться в США до конца текущего года.

#arm #chatgpt #openai #softbank
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