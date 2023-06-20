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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel проведёт мероприятие для инвесторов, посвящённое развитию контрактного бизнеса
Подробности могут появиться уже к четвергу.
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Ещё в начале текущего месяца корпорация Intel объявила, что 21-го числа проведёт вебинар для инвесторов, посвящённый стратегии развития контрактного бизнеса. Точнее говоря, руководство Intel в ходе мероприятия рассчитывает сделать пояснения относительно новой концепции взаимоотношения собственных разработчиков с производственными подразделениями, поскольку первые будут в значительной степени приравниваться к сторонним клиентам.

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Источник изображения: Intel

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Цель всех этих преобразований — оптимизация структуры затрат компании. Со своими докладами на вебинаре выступят финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) и корпоративный вице-президент Джейсон Гриб (Jason Grebe), отвечающий в компании за корпоративное планирование. Intel обещает поделиться с общественностью материалами этого мероприятия, так что на этой неделе мы сможем узнать много нового о стратегии процессорного гиганта в новых рыночных условиях.

#intel #полупроводники #стратегия
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