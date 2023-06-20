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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Спрос на 7-нм чипы TSMC начал восстанавливаться
А новый вариант 3-нм техпроцесса привлекает крупных клиентов.
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Ещё в прошлом полугодии TSMC столкнулась с серьёзным снижением спроса на компоненты для смартфонов и ПК, выпускаемые по 5-нм и 7-нм технологиям, в результате чего компания даже сократила программу капитальных затрат на 2023 год с $40 до $36 млрд. Степень загрузки профильных производственных линий тоже упала, что было невыгодно TSMC из-за наличия постоянных расходов, которые стало сложнее окупать. Как сообщает DigiTimes, с июня степень загрузки линий TSMC, выпускающих чипы по 7-нм и более прогрессивным технологиям, начала медленно расти.

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Источник изображения: AFP

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В 2024 год компания смотрит с надеждой, поскольку к новому поколению 3-нм техпроцесса в исполнении TSMC проявляют интерес многие крупные клиенты типа Apple, AMD и NVIDIA. Некоторые из них начали увеличивать объёмы заказываемой на следующий год продукции, что должно обернуться для тайваньского контрактного производителя пропорциональным ростом выручки.

#nvidia #аналитика #полупроводники #tsmc
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Экспорт саудовской нефти достиг самой низкой пятимесячной отметки в апреле
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