Агентство Reuters взялось проверить, как работают наложенные в сентябре прошлого года экспортные ограничения США на поставку в Китай ускорителей вычислений NVIDIA A100 и H100. На рынке электроники в Шэньчжэне в процессе личного опроса корреспондентами Reuters как минимум десять продавцов выразили готовность привезти небольшое количество ускорителей NVIDIA A100 по цене около $20 000 за штуку, в два раза дороже официального уровня.
реклама
Как удалось выяснить первоисточнику, поставки таких ускорителей в Китай осуществляются небольшими партиями после того, как крупные клиенты в США отказываются от «излишков» при закупках, а также через посредников в Индии, Сингапуре и на Тайване. Надо сказать, что купить более современные ускорители NVIDIA H100 подобным способом гораздо сложнее. Напомним, что по официальным каналам NVIDIA сохранила возможность поставлять в Китай модифицированные с целью снижения производительности ускорители A800 и H800, которые были в спешном порядке поставлены на конвейер ради сохранения китайского рынка сбыта как такового.