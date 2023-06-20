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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Запрещённые к экспорту в Китай ускорители NVIDIA можно без проблем приобрести на местном рынке
В небольших количествах и с двойной наценкой.
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Агентство Reuters взялось проверить, как работают наложенные в сентябре прошлого года экспортные ограничения США на поставку в Китай ускорителей вычислений NVIDIA A100 и H100. На рынке электроники в Шэньчжэне в процессе личного опроса корреспондентами Reuters как минимум десять продавцов выразили готовность привезти небольшое количество ускорителей NVIDIA A100 по цене около $20 000 за штуку, в два раза дороже официального уровня.

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Источник изображения: Reuters

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Как удалось выяснить первоисточнику, поставки таких ускорителей в Китай осуществляются небольшими партиями после того, как крупные клиенты в США отказываются от «излишков» при закупках, а также через посредников в Индии, Сингапуре и на Тайване. Надо сказать, что купить более современные ускорители NVIDIA H100 подобным способом гораздо сложнее. Напомним, что по официальным каналам NVIDIA сохранила возможность поставлять в Китай модифицированные с целью снижения производительности ускорители A800 и H800, которые были в спешном порядке поставлены на конвейер ради сохранения китайского рынка сбыта как такового.

#nvidia #китай #искусственный интеллект #a100
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