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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Ford видит в китайских производителях электромобилей сильнейших конкурентов
GM и Toyota на их фоне уже не так страшны.
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По информации Reuters, руководство одного из старейших в Северной Америке автопроизводителей — компании Ford Motor, устами праправнука своего основателя начинает транслировать инвесторам мысль о том, что сильнейшими конкурентами для неё являются не «старожилы рынка», а китайские компании. По крайней мере, исполнительный председатель совета директоров Билл Форд (Bill Ford) придерживается именно такого мнения, а генеральный директор Джим Фарли (Jim Farley) его в общих чертах разделяет.

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Источник изображения: Ford Motor

Джим Фарли ещё в прошлом месяце заявил, что главные конкуренты возглавляемой им компании — это не General Motors или Toyota, а китайские автопроизводители. Билл Форд добавил, что последние очень быстро развиваются, выпускают машины в огромных количествах и уже начали поставлять их на экспорт. Скоро они доберутся и до рынка США, поэтому для Ford одной из важнейших задач является подготовка к этой встрече с китайскими конкурентами на родной земле.

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Кстати, Ford ничуть не смущается своих намерений заимствовать у китайцев опыт и технологии. В штате Мичиган должно появиться предприятие по выпуску тяговых батарей, использующее лицензируемые у китайской CATL технологии. Руководство Ford не скрывает, что сотрудничество с китайским производителем будет использовано специалистами американского автогиганта для использования полученного опыта при самостоятельном производстве тяговых аккумуляторов в будущем.

#электромобили #китайские производители #ford
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