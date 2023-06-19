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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Доступ иностранных студентов в вузы Европы по ряду специальностей могут ограничить
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Еврокомиссия, по данным Reuters, на этой неделе опубликует рекомендации для региональных чиновников и законодателей, которые будут призваны учитывать вопросы безопасности этого геополитического блока в контексте доступа конкурирующих стран к чувствительным технологиям. Прежде всего, инициатива направлена на ограничение доступа Китая к технологиям, которые он мог бы применить в своём оборонно-промышленном комплексе.

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Источник изображения: Reuters

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Существующее законодательство не всегда учитывает риски, связанные с экспортом технологий в новых отраслях, поэтому законодателям Евросоюза будет задан общий вектор движения в данном направлении. Одно из предложений даже предусматривает ограничение на приём в европейские вузы иностранных студентов, если речь идёт об обучении по некоторым специальностям, позволяющим недружественным странам нарастить собственные компетенции в профильной сфере.

#китай #санкции #европа #еврокомиссия
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