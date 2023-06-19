Увеличение бюджета согласовано успешно.

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Агентство Bloomberg решило опередить официальные заявления властей Германии и руководства Intel о достижении сторонами договорённости об увеличении субсидий местного бюджета на строительство предприятия по выпуску полупроводниковых компонентов в немецком Магдебурге. Компания уже успела приобрести участок земли под это предприятия, но события 2022 года стремительно подняли цены на строительные материалы и энергоресурсы, поэтому смету проекта пришлось пересчитывать в сторону увеличения.

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Источник изображения: Getty Images

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Ранее сообщалось, что прогнозируемые затраты Intel на строительство предприятия в Германии выросли с 17 до 30 млрд. Если изначально компания рассчитывала около 6,8 млрд евро затрат покрыть за счёт субсидий, то в дальнейшем её аппетиты выросли до 10 млрд евро. Властям Германии удалось согласовать новый размер субсидий, но пока сложно сказать, придётся ли Intel в качестве ответного шага укрупнить масштабы производства чипов на предприятии.