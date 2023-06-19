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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla запатентовала систему рулевого управления без прямой механической связи с колёсами
Nissan такую внедрила ещё несколько лет назад.
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Ёмкий термин «steer-by-wire» в изложении на русском языке означает, что между рулём и колёсами транспортного средства нет прямой механической связи в классическом понимании, и за управление отвечает совокупность электрических и электромеханических приводов. Как правило, подобные решения внедряются как ради большей свободы в компоновке узлов и агрегатов внутри автомобиля, так и ради большей гибкости в настройках системы рулевого управления.

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Как отмечает Electrek, компания Tesla запатентовала соответствующую систему «рулевого управления по проводам», хотя сведения о её разработке появились ещё в 2020 году. Попытки Tesla заменить рулевое колесо традиционной круглой формы на штурвал в электромобилях Model S и Model X понимания среди клиентов не получили, но во многом это была вина классического рулевого управления с «длинным» передаточным отношением, которое усложняло маневрирование на малых скоростях.

Источник изображения: Tesla

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Илон Маск (Elon Musk) в 2021 году признался, что Tesla разрабатывает рулевое управление с прогрессивным передаточным отношением, и теперь подобная активность компании получила документальное подтверждение. Патент описывает достаточно сложную замену традиционному рулевому механизму, который включает множество датчиков и электроприводов. Модули системы должны дублироваться и распределяться по разным зонам в кузове электромобиля, чтобы обеспечить надёжность управления в случае выхода из строя одного или нескольких блоков одновременно. Машины с развитыми функциями автономности всё активнее будут использовать такие рулевые системы, поскольку сами органы управления в перспективе должны будут эволюционировать до стадии почти полного отсутствия с точки зрения обитателей салона транспортного средства.

#tesla #патент
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