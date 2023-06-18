А игровой сегмент в будущем вернётся к росту выручки на 10% в год.

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Путешествие капитализации бизнеса NVIDIA к отметке в $1 трлн не осталось без внимания экспертов Morgan Stanley, которые в своей аналитической записке отметили, что на протяжении ближайших пяти лет именно серверный сегмент будет основным локомотивом роста выручки данной компании. Подобные утверждения делаются, исходя из наблюдаемого интереса клиентов к теме систем искусственного интеллекта, которые формируются и функционируют с использованием серверной инфраструктуры NVIDIA.

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Источник изображения: NVIDIA

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В игровом сегменте некоторое улучшение спроса на продукцию NVIDIA будет наблюдаться в этом году, поскольку запасы видеокарт прежнего поколения постепенно истощаются, а покупатели начинают активнее интересоваться продуктами серии GeForce RTX 40. В долгосрочной же перспективе данный вид бизнеса NVIDIA должен вернуться к ежегодному росту выручки в среднем на 10%.