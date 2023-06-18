Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву (Joseph Wu), как сообщает Reuters, вынужден не афишировать маршрут своей поездки по Европе, чтобы не усугублять политические противоречия с Китаем, который не признаёт независимость острова. При этом он призвал страны Европы расширять сотрудничество с Тайванем, чтобы получить возможность на увеличение инвестиций со стороны тайваньских компаний в европейском регионе, включая TSMC.
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Последняя, как известно, рассчитывает построить предприятие по контрактному производству полупроводниковых компонентов в Германии. Местные власти, по словам тайваньского дипломата, не ставят каких-либо условий для реализации проекта, и только TSMC должна определить, сможет ли немецкое предприятие приносить ей прибыль. Власти Тайваня не против инвестиций своего бизнеса в экономику Европы, но партнёры из последнего региона должны понимать, что им следует увеличить свою активность на Тайване, чтобы углубить сотрудничество.
Европейские лидеры включили Тайвань в список кандидатов на участие в программе двусторонних инвестиций ещё в 2015 году, но до конкретных переговоров дело так и не дошло. Теперь власти острова выражают надежду, что на фоне стремления TSMC построить предприятие в Европе возникнет встречная инициатива от европейских властей.